الاختيار 3 | عندما قال السيسي لمرسي: الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتبقى مشيت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أحد مشاهد الحلقة السادسة من مسلسل “الاختيار 3” التي عرضت أمس الخميس، وشهدت الكثير من الأحداث المشوقة.

وعرضت الحلقة مشاهد حقيقية من مليونية “الإنذار الأخير” التي اتجه فيها المتظاهرين إلى قصر الاتحادية للتعبير عن غضبهم ورفضهم مسودة الدستور.

وخوفًا على حياة الرئيس الراحل محمد مرسي، تم نقله من الاتحادية إلى الحرس الجمهوري، وطلب مقابلة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، وطالبه بتدخل الجيش، ولكنه رفض طلبه وقال له: “الجيش لو نزل حضرتك هتبقى مشيت”.

وفيما يلي نستعرض نص حوار المشهد بالكامل:

محمد مرسي: “كل اللي بيحصل ده تجاوز وتعدي على الرياسة.. أنا كلمت قائد الحرس الجمهوري وكلمت وزير الداخلية الاتنين شايفين انهم مأمنوا كل شيء وإن المظاهرات سلمية ومفيش داعي للتدخل بعنف خوفًا من وقوع ضحايا بين المتظاهرين.. طب ده كلام.. ده كلام يا سيادة الفريق؟! أنا بطلب منك إن الجيش ينزل يتصرف في اللي حاصل ده”

وزير الدفاع: “ولما الجيش ينزل يا فندم هيضرب في مين ويسيب مين؟! المعارضين ولّا المؤيدين؟!”.

محمد مرسي: “يعني يسيب البلطجية يعملوا ما بدالهم في البلد؟”

وزير الدفاع: “يا فندم.. بعد إذن حضرتك.. الجيش وأنا منهم من 25 يناير وعلى مدى 18 شهر اتحملوا مسئولية البلد دي اتحملنا كل شيء وده علشان مصلحة مصر وشعبها.. اللي بيحصل في الشارع ده يا فندم له حل من الاتنين.. يا حل سياسي.. يا حل أمني.. ولو تقبل نصيحتي يا فندم الحل الأمني مستبعد تمامًا مفيش حل ممكن غير الحل السياسي.. اتكلم مع الناس يا فندم شوفهم عايزين إيه.. وضح لهم الأمور واشركهم في الحلول.. صدقني هو ده المخرج الوحيد للوضع ده”.

محمد مرسي: “يعني مفيش أمل إن الجيش ينزل؟!”

وزير الدفاع: “فخامة الرئيس.. الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتبقى مشيت”.

“الاختيار 3” بطولة: أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وأمير المصري، وعبد العزيز مخيون، ومحمود البزاوي، ونجلاء بدر، ومحمد رياض، وإيمان العاصي، وملك بدوي، ومحمد العمروسي، ودنيا المصري، وشريف حافظ، من تأليف: هاني سرحان، وإخراج: بيتر ميمي.