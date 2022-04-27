طارق الشناوي: ياسر جلال وصل لوجدان الرئيس

حل الناقد طارق الشناوي، ضيفًا على برنامج “وراء الشمس” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، ويعرض عبر قناة “الشمس” خلال شهر رمضان الجاري.

وتحدث الشناوي، عن دور الفنان ياسر جلال، بمسلسل “الاختيار 3” الذي يعرض حاليًا عبر قناة “ON” ويجسد فيه شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما كان وزيرًا للدفاع في أصعب فترات مصر التاريخية.

وأشاد الشناوي، بأداء ياسر جلال من حيث ملامح الشكل، ونبرة الصوت، والحركات، بالإضافة إلى تمكنه من تحقيق المعادلة الصعبة وهي الوصول للوجدان، حيث قال: “بنصدقه لأنه وصل للوجدان مش لأنه مسك الملامح الخارجية”.

وأضاف الشناوي: “في ماكيير طبعًا ذكي جدًا وده بطل للعمل كويس لكن الوجدان كان مسيطر على ياسر.. وياسر لأنه ممثل كبير عمره يمكن ربع قرن ع الأقل أو أكتر كفن أدء ممثل ففاهم دي فوصل لوجدان الرئيس وصدقت الشخصية”.

وتابع الشناوي: “لازم يخرج من الشخصية بعد انتهاء المسلسل هو ممثل محترف في ناس كان بتطالبه بالاعتزال وكل ده غلط هو يعمل كل الأدوار ده ممثل ولازم إحنا نتقبل ياسر في كل الأدوار يعني لازم ما يبقاش في ذهننا إنه توقف عند دور.. زي ما أحمد زكي عمل عبد الناصر وعمل السادات وعمل البيه البواب وعمل كابوريا.. عايز أقول إن هو ممثل في الآخر ومحدش يطلب منه إنه يتوقف أو يفضل عند الحتة دي أو يراعي في اختياراته مواصفات درامية للشخصيات.. لا لا.. ينطلق.. دور عامله حلو جدًا سيظل في تاريخه أحد أهم أدواره لكن لازم يستمر”.