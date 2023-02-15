أحمد فهمي يعايد كلبته بعيد الحب: سوري يا هنا

شارك الفنان أحمد فهمي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بصورة له برفقة كلبته زيزي، بمناسبة عيد الحب.

وهي الصورة التي مازح بها جمهوره، حيث علق عليها قائلًا: “عيد حب سعيد.. سوري يا هنا”، في إشارة إلى زوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد.

وينتظر فهمي، عرض مسلسل “السفاح – بدم بارد” عبر منصة “شاهد VIP” وهو المسلسل المكون من 8 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض حول قضية سفاح الجيزة الشهيرة.

مسلسل “السفاح” بطولة: أحمد فهمي، وباسم سمرة، وركين سعد، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإنجي أبو السعود، وعماد مطر، وإخراج: هادي الباجوري.

وفي السينما انتهى فهمي، من تصوير فيلمه الجديد “مستر إكس” المقرر طرحه قريبًا في دور العرض.

“مستر إكس” بطولة: أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أنور، ومحمد أسامة أوس أوس، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، بالإضافة إلى 30 ضيف شرف أبرزهم: أكرم حسني، ومصطفى خاطر، وصبري فواز، الفيلم فكرة: محمد سويلم، وفادي أبو السعود، وقصة: أماني التونسي، وسيناريو وحوار: أحمد عبد الوهاب، وأمجد الشرقاوي، وإخراج: أحمد عبد الوهاب.