وزارة النقل المصرية تكشف عن خدمة حجز تذاكر القطارات الغير مكيفة بالمحمول

كشفت منذ قليل وزارة النقل المصرية عن أنه جاري تطوير التطبيق الخاص بالاستعلام عن مواعيد القطارات وحجزها عن طريق المحمول، حيث أكدت أن ذلك التطبيق أسهم بشكل كبير في توفير خدمة متميزة للمصريين توفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود، من خلال معرفة أسعار التذاكر حجز المقاعد داخل القطارات المكيفة وكذلك التعرف على جميع المواعيد في كل خطوط السكة الحديد المصرية.

تطوير تطبيق وزارة النقل لحجز تذاكر القطارات

وفي إطار توفير خدمات أكبر فقد أعلنت الوزارة أن الشركة المصممة للتطبيق تشرع حاليًا في إضافة ميزة أخرى، وهي حجز تذاكر القطارات الغير مكيفة، والتي بكل تأكيد تستوعب عدد أكبر من المصريين وأن تلك الميزة سوف تكون متاحة في أقرب وقت بعد الانتهاء من إضافتها وإعتمادها داخل التطبيق، وقد أشاد المتحدث باسم الوزارة بذلك التطبيق واستمرار عمله بشكل جيد وبدون أدنى مشاكل برمجية خاصة أنه أفاد قطاع كبير من المصريين.

ومن المعروف أن التطبيق متاح حاليًا على متجر جوجل بلاي باسم “قطارات مصر حجز واستعلام”، ويمكن للمواطنين تحميله كما أنه سوف يكون متاح قريبًا على متجر أبل، حتى يستطيع أكبر عدد ممكن من المصريين تحميله للإستفادة من إمكانياته الكبيرة، ويجب أن يقوم المواطن من خلاله بتسجيل حساب على موقع لحجز التذاكر خاص بالوزارة وذلك حتى يكون متاح له استخدام ذلك التطبيق وهذه الخدمة المتميزة.