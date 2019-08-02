هام وعاجل | نصائح وأرشادات لمرضى السكر في الحج .. ومحتويات حقيبة الحاج

هل علينا شهر ذي الحجة الذي يشهد مناسك حج بيت الله الحرام، لأداء الفريضة الخامسة من أركان الأسلام، ويتجه المسلمون إلى المملكة العربية السعودية لأداء تلك المناسك، ونظرًا لأن الحج هذا العام يأتي في أشد فصول الصيف في ارتفاع درجة الحرارة، مما ستوجب على من يعاني من مرض مزمن مثل مرض السكري من الدرجة الأول أو الثانية من الحجاج، أن يتخذ الإجراءات الوقائية ليس فقط لارتفاع الحرارة ولكن لازدحام الحجيج أيضًا أثناء تأدية المناسك وبذل مجهود كبير في أداء المناسك .

محتويات حقيبة مريض السكر في الحاج :

يجب أن تحتوي حقيبة الحاج المصاب بمرض السكري من الدرجة الأولى أو الثانية على الآتي :

كمية كافية من العلاج سواء كان حبوبا أو أنسولين .

جهاز لقياس نسبة السكر في الدم .

البطاقة التي تدل على الحالة الصحية والعلاج .

حقن الجلوكاجون لعلاج انخفاض السكر .

قطع من السكر أو الحلوى لاستخدامها في حالات انخفاض السكر .

ملابس قطنية خفيفة ومريحة .

شمسية للوقاية من حرارة الشمس .

بعض الكريمات غير المعطرة .

بعض الأدوية المسكنة والمضادات الحيوية باستشارة الطبيب المعالج، وتقرير طبي من قبل الطبيب المعالج .

نصائح صحية لمريض السكر :