معلومات قد لا تعرفها عن هشام عاشور خطيب نيللي كريم

أعلنت الفنانة نيللي كريم، خبر استعدادها للزواج من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، في مفاجأة كبيرة لجمهورها.

وفيما يلي نستعرض أبزر المعلومات عن هشام عشور خطيب الفنانة نيللي كريم: