معلومات قد لا تعرفها عن هشام عاشور خطيب نيللي كريم

بواسطة أسامة مقلد

أعلنت الفنانة نيللي كريم، خبر استعدادها للزواج من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، في مفاجأة كبيرة لجمهورها.

معلومات قد لا تعرفها عن هشام عاشور خطيب نيللي كريم

وفيما يلي نستعرض أبزر المعلومات عن هشام عشور خطيب الفنانة نيللي كريم:

  • ولد في القاهرة يوم 29 مايو 1982.
  • الأخ الأكبر لرامي عاشور لاعب اسكواش أيضًا.
  • وصل إلى تصنيف عالمي رفيع المستوى في لعبة الاسكواش على مستوى العالم رقم 11 في فبراير 2012.
  • اعتزل اللعب رسميًا في 2014.
  • أنشأ أكاديمية لتعليم الاسكواش في أمريكا بعد اعتزاله.
  • حصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود.
  • قام بأداء تمثيلي لاسكتشات كوميدية بعدة لغات.
  • شارك في مسابقة “حريف تمثيل” التي أطلقتها يسرا.
  • قدم أول أدواره في مسلسل “حرب أهلية” أمام النجمة يسرا والذي عرض في رمضان الماضي.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.