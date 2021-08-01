معلومات قد لا تعرفها عن هشام عاشور خطيب نيللي كريم
أعلنت الفنانة نيللي كريم، خبر استعدادها للزواج من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، في مفاجأة كبيرة لجمهورها.
وفيما يلي نستعرض أبزر المعلومات عن هشام عشور خطيب الفنانة نيللي كريم:
- ولد في القاهرة يوم 29 مايو 1982.
- الأخ الأكبر لرامي عاشور لاعب اسكواش أيضًا.
- وصل إلى تصنيف عالمي رفيع المستوى في لعبة الاسكواش على مستوى العالم رقم 11 في فبراير 2012.
- اعتزل اللعب رسميًا في 2014.
- أنشأ أكاديمية لتعليم الاسكواش في أمريكا بعد اعتزاله.
- حصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود.
- قام بأداء تمثيلي لاسكتشات كوميدية بعدة لغات.
- شارك في مسابقة “حريف تمثيل” التي أطلقتها يسرا.
- قدم أول أدواره في مسلسل “حرب أهلية” أمام النجمة يسرا والذي عرض في رمضان الماضي.