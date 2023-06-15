نيللي كريم: في الزمن اللي إحنا فيه الست هي راجل البيت

كشفت الفنانة نيللي كريم، كواليس مسلسلها الجديد “ليه لأ ج3” المقرر عرضه خلال أيام قليلة عبر منصة “شاهد VIP”.

وقالت نيللي، في مقابلة أجرتها مع المنصة الإلكترونية التي سوف تبدأ عرض أولى حلقات مسلسلها يوم الخميس المقبل الموافق 22 يونيو الجاري: “بعمل دور (شيري) أم لطفلين.. وهي شخصية حقيقية موجودة وبنشوفها كتير حوالينا”.

وأضافت: “المسلسل بيتكلم عن تضحيات الأم في سبيل سعادة ولادها.. وخاصة ابنها.. يعني هنشوف تعامله في الظروف اللي زي دي لإنه بيبقى فاكر نفسه راجل البيت عشان هو الولد.. فهنا أمه بتحاول ترضيه بكل الطرق بس هتيجي في لحظة وهتقف وقفة”.

وعن دور المرأة مع أسرتها بعد الطلاق، قالت الفنانة نيللي كريم: “أحيانًا بنستخدم كلمة راجل البيت دي من غير ما نفكر.. وهي كلمة كبير جدًا.. وفي الزمن اللي إحنا فيه ده.. الستات هي اللي بتبقى راجل البيت.. الست دلوقتي هي اللي بتشيل البيت والولاد لما بيحصل انفصال.. و90% من الأبهات ما بيدفعوش الفلوس اللي عليهم وبيشيلوا إيدهم من الموضوع.. وحتى لو دفعوا فلوس بيدفعوا رقم ضئيل جدًا.. فالست حاليًا هي راجل البيت ع الأقل في العائلات اللي بشوفها حواليا”.

وتابعت: “أنا مش حاسة إن فيه حد لازم يضحي عشان حد.. وفيه فرضيات في التربية بالمجتمع الشرقي ما يتبنيش عليها عيلة سليمة ولا حياة سليمة.. ولو الأم بتقول إنها ضحت بشغلها ومستقبل عشان تربي ولادها.. فالولاد لما يكبروا هيقولوا محدش قالك تضحي”.

“ليه لأ ج3” بطولة: نيللي كريم، وعايدة رياض، ومعتز هشام، وصلاح عبد الله، وأحمد طارق، التأليف والإشراف على الكتابة (ورشة سرد – مريم نعوم)، عن فكرة: سارة الطوبجي، وسيناريو وحوار: سارة الطوبجي وسلمى عبد الوهاب، وبولا ثابت، وإيمان صالح، وإخراج: نادين خان.