«مصر للطيران» تستعد لاستقبال الحجاج من الأراضي المقدسة

تبدأ شركة مصر للطيران استعدادات استقبال حجاج بيت الله الحرام، وفي إطار توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار بتيسير إجراءات عودة الحجاج والتغلب على أي عقبات، حرص الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على وضع استراتيجية للتيسير على الحجاج وتقديم أفضل الخدمات الممكنة في خطوات السفر والعودة إلى أرض الوطن، حيث أفاد «أبو العينين» بتشكيل وإرسال فرق مختلفة التخصصات إلى مطاري جدة والمدينة للتيسير في رحلة السفر إلى أرض الوطن ومنع التزاحم، كما تم تشكيل فرق من مختلف التخصصات في مطار القاهرة لاستقبال الحجاج.

مطار القاهرة يستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

شدد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار على ضرورة التنسيق والتكاتف بين جميع الجهات في مطار القاهرة والعلاقات العامة، لتقديم الخدمة اللازمة لحاج بيت الله الحرام وخاصة كبار السن منهم وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تجهيز خيمة مكيفة مزودة بالمقاعد تخصص لانتظار لأسر الحجاج أمام الصالة الموسمية؛ لمنع التزاحم في صالات الانتظار وتقديم كل سبل الراحة لأسر الحاج.

توجيهات مصر للطيران للحجاج في رحلة العودة

أوضحت شركة مصر للطيران عدة تعليمات وتوجيهات للحجاج في رحلة العودة ونعرضها في النقاط الآتية:

الالتزام بالتواجد في المطار في المواعيد المحددة بتذاكر السفر.

تواجد الحجاج بمطار جدة قبل الإقلاع بثماني ساعات، و بمطار المدينة المنورة قبل الإقلاع بست ساعات.

يمنع اصطحاب الأجولة القماشية و الزكائب.

مسموح للحجاج اصطحاب حقيبتين فقط بحيث لا يتعدى وزن كل حقيبة 23 كجم، كما يسمح باصطحاب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كجم، وما يزيد عن ذلك الوزن تحصل رسومه نقدا.

رحلات شركة مصر للطيران لنقل الحجاج

تبدأ شركة مصر للطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الجاري أولى رحلات العودة بإجمالي 114 رحلة، حيث تبلغ رحلات العودة من مطار جدة 80 رحلة وتبلغ رحلات العودة من مطار المدينة المنورة 34 رحلة.

ويبلغ إجمالي عدد الحجاج المصريين في رحلات العودة 13700 حاج، و2200 حاج ترانزيت و 1331 حاج من فلسطين، و2100 حاج من مالي.