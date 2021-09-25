محمد سعد يعلن عن عرض مسلسله ” شمس الأنصاري” على هذه القناة

ذَّكَّر الفنان محمد سعد جمهوره بمسلسله ” شمس الأنصاري” الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2012.

وأعلن أنه سيتم رفعه بالكامل على قناته على موقع الڤيديوهات الشهير YouTube.

وشارك مقطع ڤيديو من مسلسله عبر حسابه الشخصي على موقع Facebook، وعلق “مسلسل شمس الانصاري هيكون متاح على قناتى على اليوتيوب.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=313386310589160&id=100057533795866

وتم رفع 3 حلقات من المسلسل الآن على قناة الفنان محمد سعد على موقع YouTube، ورغم طرحهم منذ ساعات قليلة إلا أنهم حققوا عدد مشاهدات ليست بقليلة، إذ حصل ڤيديو الحلقة الأولى على 2300 مشاهدة.

ويعد المسلسل من نوعية الدراما الكوميدية، حيث تدور أحداثه حول بطل شعبي يجسده محمد سعد، يواجه تحديات ويمر بأحداث صعبة، في سبيل محاولته مواجهة الفساد وتحقيق العدل.

والعمل من تأليف كريم بهاء وخالد نعيم، إخراج جمال عبدالحميد، وبطولة عدد من النجوم منهم عايدة رياض، فاروق الفيشاوي، لقاء الخميسي، أحمد عزمي، سعيد طرابيك، محمود الجندي، ونجلاء بدري.