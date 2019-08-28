مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية

نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد بشأن منح جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة يوم الأحد الموافق أول سبتمبر 2019 بدلاً من يوم السبت الموافق 31 من الشهر الجاري، حيث نشر مجلس الوزراء بيان هام أكد فيه أن تلك المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست صحيحة.

مجلس الوزراء وإجازة رأس السنة الهجرية

وأكد البيان الصادر عن الحكومة انه بناء على تعليمات الدكتور ” مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء ، والذي أصدر قرار بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية اليوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية لجميع المصالح الحكومية والإدارات المحلية وشركات قطاع الأعمال، وشركات القطاع العام.

وأضاف البيان أن الإجازة سوف تكون طبقاً لما تعلنه دار الإفتاء المصرية بعد الرؤية الشرعية، وذلك بما يتوافق مع التاريخ الميلادي ، وناشد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر مثل تلك الأخبار الهامة.

كما ناشد مجلس الوزراء المصري جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وضرورة استقاء الأخبار من المواقع الرسمية والمعنية بها للتأكد من صحتها قبل نشرها، حتى لا يتعرض للمسألة القانونية بعد ذلك.

وأوضح المجلس أنه في ضوء اهتمام رئيس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين برجاء ضرورة الإبلاغ عن أي شائعات أومعلومات خاطئة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وناشد المواطنين بالاتصال على رقم 0227927407 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو المراسلة على البريد الإلكتروني : ([email protected])، أو الاتصال أيضاً على رقم الشكاوي الحكومية ” 15528″.