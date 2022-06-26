في ذكرى 30 يونيو.. رئيس جامعة قناة السويس يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي

أرسل رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد ثورة التصحيح، وذلك في الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو، والتي شهدت مصر خلالها العديد من الإنجازات التي غيّرت وجه الوطن حتى وصل إلى الجمهورية الجديدة، وذلك بعد مرور البلاد بمرحلة من التدهور والتراجع في كافة المناحي، لتتمكن مصر من استعادة الأمن والأمان، وبدأت في خطوات بناء الاقتصاد وإنجاز الكثير من الملفات الهامة على جميع الأصعدة.

نص البرقية

وقال رئيس جامعة قناة السويس، في البرقية: “يطيب لي فخامة الرئيس أن أبعث ببرقية تهنئة بمناسبة مرور تسع سنوات حافلة بالإنجازات والطموحات في ظل قيادتكم الواعية حيث واجهت الدولة المصرية أثناء الفترة التي سبقت قيادتكم تحديات لم تمر بها من قبل، من عنف داخلى وتراجع إقتصادى وإقصاء للمواطنين وتفرد بالحكم وتنفيذ رؤى خاصة بأيدلوجيات لا تتعلق بأمن مصر أو مصلحة الوطن وأبناء الشعب، فكان لزامًا على الدولة أن تتخذ العديد من الإجراءات سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية أو أقتصادية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضى المصرية وتماسك النسيج الوطنى للشعب لمواجهة تلك التحديات”.

وتابع رئيس جامعة قناة السويس: “كانت ثورة ٣٠ يونيو الزحف الأكبر فى التاريخ ضد محتل غاصب من نوع جديد، محتل استخدم الدين لتغيير هوية المجتمع الوسطي، وهو ما سيظل علامة فارقة في مسيرة مصر لأنها أستطاعت عبر مواقفكم الحاسمة بإحداث أكثر من تغيير مهم في عدد من الجبهات لنبدأ حياة كريمة، ونحفر قناة جديدة، سعياً إلى جمهورية ثانية أساسها الأهتمام بالصحة، والتعليم لكل مواطن مصري في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل”.