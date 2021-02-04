في الذكرى الأولى لوفاتها.. تامر أمين يعلق على الذكرى الأولى لوفاة الفنانة نادية لطفي “وداعاً جميلة الجميلات”

أحيا الإعلامي تامر أمين الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 4 فبراير من العام الماضي 2020 أثناء تقديمه لبرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار” الفضائية مساء اليوم الخميس.

وتعتبر الفنانة نادية لطفي التي تعرف أيضا باسم “بولا محمد مصطفى شفيق” وهو اسمها الحقيقي من أبرز أيقونات السينما العربية، حيث توفيت الفنانة نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عاماً بإحدى مستشفيات القاهرة بعد صراع دام لفترة مع المرض الذي كانت تعاني منه وهو نزلة شعبية حادة أدت إلى فقدان وعيها ودخولها العناية المركزة.