فيديو – التعليم تعلق على واقعة رفع علم فرنسا فى مدرسة بدمياط

كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل واقعة رفع علم دولة فرنسا أثناء طابور إحدى المدارس فى محافظة دمياط.

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جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج “من مصر” المُذاع على فضائية “سى بى سى”.

وقال حجازى: “الطلاب كانوا عايزين يعملوا حاجة كويسة للمدرسة فيها نوع من الانتماء، ونسيوا يحطوا النسر، لأنه عاملينه بإيديهم وبدون أى تكلفة، واتصور بزاوية خاطئة جعل اللون الأسود يظهر كاللون الأزرق، وبالتالى أصبح العلم علم فرنسا!

وأضاف : “قامت إدارة المدرسة بسحب العلم منهم، على الرغم من أنه إجراء غير مقصود من الطلاب اللى كانوا عايزين يعملوا حاجة كويسة للمدرسة فى أول يوم رجوع ليها”.