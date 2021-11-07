عمرو أديب: رواد السوشيال ميديا يتصدرون بهاشتاق “وداعاً فيروس سي”

صرح الإعلامي عمرو أديب أثناء تقديمه برنامج “الحكاية” اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر، أن رواد السوشيال ميديا فرحون للغاية ويتصدرون بـ هاشتاق “وداعاً فيروس سي”، وذلك بعد أن استطاعت الصحة المصرية وجميع الجهات المسؤولة التخلص من هذا الفيروس الذي يمثل هيئة الوحش بالنسبة للشعب المصري، كما أكد الإعلامي عمرو أديب أن القضاء على فيروس سي بجميع أنحاء مصر كان هدف من ضمن أهداف مبادرة “100 مليون صحة”.

أوضح الإعلامي عمرو أديب أيضا أن الشعب المصري كان يعاني من خطر فيروس سي لفترة طويلة استمرت لسنين، ولكن اليوم هناك العديد من دول العالم ووسائل الإعلام العالمية تقوم بنقل خبر قضاء مصر على فيروس سي، الذي كان يشكل خطراً كبيراً على الشعب.

أكد عمرو أديب أيضا أن قناة ناشيونال جيوغرافيك الفضائية قامت بنقل خبر القضاء على الفيروس ونشره على نطاق واسع عبر شاشتها، لافتاً إلى أن مصر الآن خالية من الأمراض تماماً وذلك ضمن مبادرة 100 مليون صحة، التي تقوم بتقديم حياة صحية أفضل للمواطنين.