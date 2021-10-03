“عروستي” يتصدر إيرادات شباك التذاكر ويطيح بـ “ماكو” و “الإنس والنمس”

استطاع فيلم “عروستي” للفنان أحمد حاتم، والفنانة الشابة جميلة عوض، أن يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس السبت، بعد أن حقق إيرادات بلغت 303 ألف و42 جنيهًا.

“عروستي” بطولة: أحمد حاتم، وجميلة عوض، وصابرين، ومروان يونس، ومحمود البزاوي، وزينب غريب، من تأليف: مصطفى البربري، وإخراج: محمد بكير.

وجاء في المركز الثاني فيلم “ماكو” محققًا إيرادات بلغت 141 ألفًا و923 جنيهًا.

“ماكو” بطولة: نيقولا معوض، وبسمة، ومراد يلدريم، من تأليف: أحمد حليم، ومحمد الحفناوي، وإخراج: محمد هشام الرشيدي.

وجاء في المركز الثالث فيلم “الإنس والنمس” محققًا إيرادات بلغت 139 ألفًا و40 جنيهًا.

“الإنس والنمس” بطولة: محمد هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، سيناريو وحوار: كريم حسن بشير، وقصة وإخراج: شريف عرفة.

وجاء في المركز الرابع فيلم “العارف” محققًا إيرادات بلغت 75 ألفًا و619 جنيهًا.

“العارف” بطولة: أحمد عز، وأحمد فهمي، وكارمن بصيص، من تأليف: محمد سيد بشير، وإنتاج: سينرجي فيلمز، وإخراج: أحمد علاء الديب.

وجاء في المركز الخامس فيلم “موسى” محققًا إيرادات بلغت 49 ألفًا و913 جنيهًا.

“موسى” بطولة: كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، من انتاج: “سينرجى فيلمز، نيو سنشري، أفلام مصر العالمية”، تأليف وإخراج: بيتر ميمي.

وجاء في المركز السادس فيلم “200 جنيه” محققًا إيرادات بلغت 44 ألفًا و169 جنيهًا.

“200 جنيه” بطولة: أحمد السقا، وليلى علوي، وهاني رمزي، وإسعاد يونس، وخالد الصاوي، وغادة عادل، من تأليف: أحمد عبد الله، وإنتاج: محمد عبد الحميد، ووائل علي، وإخراج: محمد أمين.

وجاء في المركز السابع فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” محققًا إيرادات بلغت 30 ألفًا و278 جنيهًا.

“البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة: كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، من تأليف: أيمن وتار، وإخراج: أحمد الجندي.

وجاء في المركز الثامن فيلم “مش أنا” محققًا إيرادات بلغت 21 ألفًا و145 جنيهًا.

“مش أنا” بطولة: تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف: تامر حسني، وإنتاج: حسام حسني، وإخراج: سارة وفيق.

وجاء في المركز التاسع والأخير فيلم “30 مارس” محققًا إيرادات 2642 جنيهًا فقط.

“30 مارس” بطولة: أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.