“بعد تحقيقه 175 جنيهًا فقط”.. سحب فيلم “ساعة إجابة” من السينمات

أعلنت عدد من دور العرض السينمائي في مصر، قرارها بسحب فيلم “ساعة إجابة” للنجمة غادة عادل، من السينمات.

جاء ذلك بعد تحقيق الفيلم إيرادات ضعيفة للغاية، حيث حقق في آخر ليالي عرض 175 جنيهًا فقط لا غير، ووصلت إيراداته حتى الآن 3،435،805 مليون جنيه في حوالي 8 أسابيع عرض.

حيث تم طرح الفيلم في دور العرض يوم 21 أبريل 2023 في موسم أفلام عيد الفطر الماضي، حيث دخل في منافسة شرسة مع أفلام “هارلي” للفنان محمد رمضان، و”ابن الحاج أحمد” للفنان شيكو، و”بعد الشر” للفنان علي ربيع”، و”مغامرات كوكو” للفنان بيومي فؤاد.

تدور أحداث فيلم “ساعة إجابة” حول أحد الأطفال الذي يحدث خلافًا بينه وبين والده، فيتمنى الطفل أمنية بأن يحصل على أب وأم مختلفين لتتحقق أمنيته بالفعل.

“ساعة إجابة” بطولة: غادة عادل، وشريف سلامة، وسوسن بدر، وأيتن عامر، ونجلاء بدر، وانتصار، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وفراس سعيد، وفيدرا، والطفل سليم مصطفى، فكرة: أحمد شيكو، وسيناريو وحوار: شيرين علاء، ومصطفى خضر، وريم معاليفي، ورحاب نبيل، ومحمد خضر، من إخراج: مصطفى أبو سيف.

وتنتظر الفنانة غادة عادل، عرض فيلمي “ليلة العيد”، و”البطة الصفرا”.

“ليلة العيد” بطولة: يسرا، وغادة عادل، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، وعبير صبري، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ومحمو حافظ، وعارفة عبد الرسول، من تأليف: أحمد عبد الله، وإخراج: سامح عبد العزيز.

بينما فيلم “البطة الصفرا” بطولة: محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، من تأليف: محمود عزت، وإخراج: عصام نصار.