عاجل| الحكومة تحدد زيادة المعاشات الجديدة في يوليو 2022

بواسطة محمد يوسف

ما لبث أن حصل أصحاب المعاشات على زيادة يوليو 2021 حتى قررت الحكومة تحديد الزيادة الجديدة للعام المقبل وذلك بناء على تصريحات من وزارة التضامن الاجتماعي.

عاجل| الحكومة تحدد زيادة المعاشات الجديدة في يوليو 2022 2 2/8/2021 - 11:59 ص

وأكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بزيادة المعاشات بشكل سنوي بقدر يمنح المتقدمين في السن والمستحقين للمعاشات حياة كريمة.

وتبلغ الزيادة المقرر منحها في يوليو 2022 نحو 13% بشكل سنوي.

عاجل| الحكومة تحدد زيادة المعاشات الجديدة في يوليو 2022 1 2/8/2021 - 11:59 ص

ويعني ذلك أن الزيادة ستكون 13% كل عام وبالتالي سيحصل أصحاب المعاشات على زيادة تتجاوز حجم التضخم السنوي الذي عادة ما يتراوح بين 7 و10% مما يعني تحسنا كبيرا في دخلهم.

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وعادة ما يحتاج أصحاب المعاشات للحصول على رعاية صحية وشراء الأدوية وهو ما دفع الحكومة لرفع المعاشات بنسبة 13%.

والجدير بالذكر أن شهر يوليو الماضي شهد الزيادة السنوية للمعاشات بنحو 13%.

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محمد يوسف

محرر متخصص في السياسة والرياضة والإقتصاد لدي خبرة أكثر من 14 عاما.