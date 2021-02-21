عاجل | إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

أعلن الفنان أحمد مكي، اليوم الأحد إصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19” بعد إعلان نتيجة المسحة التي خضع لها، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأضاف مكي، أنه يخضع حاليًا للعزل المنزلي لمدة 14 يومًا، وحصل على إجازة من تصوير مسلسل “الاختيار 2” الذي يقوم ببطولته مع النجم كريم عبد العزيز، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل “الاخيتار 2” يأتي بعد النجاح الكبير للجزء الأول الذي قدمه النجم أمير كرارة، في رمضان 2020، ويعرض هذا الجزء قصة جديدة من بطولات الشرطة المصرية.

بطولة: كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، وإنجي المقدم، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وهادي الجيار، وأحمد داش، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ومحمد علاء، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، من تأليف: هاني سرحان، وإخراج: بيتر ميمي.