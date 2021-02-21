عاجل | إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

بواسطة أسامة مقلد

أعلن الفنان أحمد مكي، اليوم الأحد إصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19” بعد إعلان نتيجة المسحة التي خضع لها، وجاءت نتيجتها إيجابية.

أحمد مكي

وأضاف مكي، أنه يخضع حاليًا للعزل المنزلي لمدة 14 يومًا، وحصل على إجازة من تصوير مسلسل “الاختيار 2” الذي يقوم ببطولته مع النجم كريم عبد العزيز، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل “الاخيتار 2” يأتي بعد النجاح الكبير للجزء الأول الذي قدمه النجم أمير كرارة، في رمضان 2020، ويعرض هذا الجزء قصة جديدة من بطولات الشرطة المصرية.

بطولة: كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، وإنجي المقدم، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وهادي الجيار، وأحمد داش، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ومحمد علاء، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، من تأليف: هاني سرحان، وإخراج: بيتر ميمي.

Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

رسميًا.. منع تامر أمين من الظهور الإعلامي لمدة شهرين

أخبار مصر

براءة رانيا يوسف من تهمة ازدراء الأديان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.