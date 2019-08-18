طقس الأيام الثلاثة القادمة بعد بدايات أغسطس الحارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك بعد موجة الطقس الحار التى شهدتها البلاد منذ بداية أغسطس وحتى الآن.

الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 18 أغسطس:

أعلنت الأرصاد عن طقس معتدل اليوم على السواحل الشمالية، حار ورطب على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على الجنوب نهاراً ولطيف ليلاً.

ودرجات الحرارة اليوم الأحد كالتالى :

السواحل الشمالية الغربية : العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء : العظمى 32 والصغرى 25

القاهرة والوجه البحرى : العظمى 35 والصغرى 24

جنوب سيناء والغردقة : العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد : العظمى 37 والصغرى 26

جنوب الصعيد : العظمى 41 والصغرى 29

الطقس ودرجات الحرارة يوم الاثنين 19 أغسطس:

وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن يسود طقس معتدل على

السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون

حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب.

وتكون درجات الحرارة يوم الاثنين كما يلى:

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: العظمى 32 والصغرى 24

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25

جنوب سيناء والغردقة: العظمى 37 والصغرى 28

شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 26

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 29

الطقس ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء 20 أغسطس:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية بأن يكون الطقس يوم الثلاثاء معتدل على

السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وحار على

شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبها، بينما يكون لطيف ليلاً، مع ن

شاط للرياح جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس.

ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء كما يلى:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 والصغرى 24

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 والصغرى 25

جنوب سيناء والغردقة العظمى 37 والصغرى 28

شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 26

جنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 29