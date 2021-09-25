طالبة بالابتدائية ترسم بورتريه لوزير التعليم.. والجمهور:مش هيزودك درجات بردو

شارك الإعلامي رامي رضوان، على حسابه الشخصي على موقع Facebook الشهير، رسمة على هيئة بورتريه.

رسمتها طالبة بالصف السادس الابتدائي تدعى دنيا، للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اصطحب الصورة تعليقات طريفة من متابعي حساب الإعلامي رامي رضوان، حيث جاءت أبرز التعليقات.. شاطرة فاهمة الدنيا صح، مش هيذودك درجات يحببتي بردو، لسة بريئة مش فاهمة اللي مستنيها، الوزير : حلوه .. وبااااارضو مش هأجل الدراسة دادادداادا، ماشاء الله من صغرها وصولية، ما هي عدت من النظام الجديد ..رجعوها رابعة كده وقولها ارسمي.

وجاء في المقابل تعليقات تشيد بالرسمة رغم صغر سن راسمها.. حيث كتب أحد المتابعين ” ما شاء الله مبدعة”

على سياق آخر، فقد أحيا رامي رضوان ذكرى مرور الأربعين يوما على وفاة حماته الفنانة القديرة “دلال عبدالعزيز” بصورة له برفقتها، وكتب لها كلمات مؤثرة، بالإضافة إلى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، والالتقاء بزوجها الراحل الفنان القدير سمير غانم في الجنة، بجانب الدعاء لبناتهما إيمي ودنيا بأن يرزقهما الله الصبر والسلوان.