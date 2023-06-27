دنيا سمير غانم تدعو لوالديها في يوم عرفة

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على الدعاء لوالديها أسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في يوم عرفة.

حيث نشرت دنيا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة مجمعة لوالديها في مراحل مختلفة، وعلقت عليها قائلة: “اللهم في يوم عرفة ارحم أبي و أمي و جدتي و اغفر لهم و اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة و ادخلهم الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب… اللهم انعم علينا جميعا بسترك و رضاك و رحمتك يا أرحم الراحمين”.

وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية التي تدعو للراحلين، والتي جاءت كالآتي: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وامي اللهم آمين سمورة وديدي في القلب دائما وابدا وطبعا الملكة دودي وايمي في القلب دائما وابدا وعيد أضحي سعيد ومبارك عليكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات دائما وابدا”، و”ربنا يرحمهم ويغفر لهم وسكنهم فسيح جناته”، و”يا رب يرحمهم بقدر ما أسعدو خلقك”، و”ربنا يرحمهم ويرحم أموات المسلمين”، و”الله يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته”، و”اللهم ادخلنا الدنيا بغير حساب ولا سابقه عذاب يا دنيا مش مناقشه ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه ومسكنهم الفردوس الاعلى ويلهمكوا الصبر والسلوان أن شاء الله”، و”الله يرحمهم برحمته الواسعه يارررب”.