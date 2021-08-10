رفض طلب أحمد عز بنقل توأمه من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى

أعلنت محكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، رفض الطلب المقدم من النجم أحمد عز، بنقل توأمه “عز الدين، وزين الدين” من الفنانة زينة، من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى.

وقضت دائرة الأمور الوقتية برفض طلب نقلهما من المدرسة البريطانية إلى “فيوتشر”، بعد قرار محكمة الأسرة في يونيو 2020 برفض دعوى عز التي طالب فيها بالأشراف التعليمي على توأمه.

يذكر أن الخلافات بين أحمد عز وزينة، بدأت عندما نشرت الصحف المصرية رجوع زينة من أمريكا حاملة توأمي “عز الدين، وزين الدين” في يناير 2014، مدعية نسبهما إلى عز.

وأنكر عز ذلك جملة وتفصيلًا، وقال أنه لا تجمعه أية علاقة بزينة سوى الزمالة، مما جعل الأمر يصل إلى القضاء المصري الذي طلب خضوع عز لاختبارات تحليل “DNA” أكثر من 3 مرات ولكنه رفض، مما جعل المحكمة تقضي بإثبات نسب الطفلين إليه.

وفي يناير 2016 أصدرت محكمة النقض حكم نهائي بإثبات نسب الطفلين لعز، مما جعل زينة ترفع دعوى نفقة ألزمت أحمد عز بدفعها لأولادهما، ورغم ذلك ما زال أحمد عز يصر على عدم الاعتراف بهما حتى يومنا هذا.