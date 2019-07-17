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حالة الطقس في مصر اليوم الاربعاء 17 يوليو 2019 وبيان بدرجات الحرارة على جميع المدن المصرية

كتب أميرة محمدفي آخر تحديث
حالة الطقس في مصر اليوم الاربعاء 17 يوليو 2019 وبيان بدرجات الحرارة على جميع المدن المصرية
حالة الطقس الان في مصر

حالة الطقس اليوم في مصر اليوم الاربعاء 17 يوليو 2019، حيث أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الأحوال الجوية في البلاد اليوم الاربعاء، على ان يسود البلاد طقس حار للغاية، حيث نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن إرتفاع متوقع في درجات الحرارة، على ان يكون حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وشمال الصعيد حار جدا على جنوب البلاد، وعن حركة الرياح فستكون شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية، حاملة للرمال والاتربة.

حالة الطقس الان في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حركة الملاحة على البحرين الاحمر والابيض المتوسط، على ان تكون حالة الأحوال الجوية اليوم فى البحر الأبيض المتوسط مستقرة وتصل نسبة ارتفاع الامواج الى مترين، في حين تكون حركة الملاحة على البحر الأحمر مستقرة معتدلة تصل نسبة ارتفاع الامواج به ايضا الى مترين، والرياح تكون سطحية، والآن نقدم لكم بيان تفصيلي عن درجات الحرارة في مصر اليوم.

الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وعن درجات الحرارة اليوم يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 على مستوى جميع المدن المصرية، على ان يكون طقس حار على السواحل الشمالية لتصل درجات الحرارة إلى 35 درجة، وشديد الحرارة على القاهرة وشمال الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة 43 درجة، فيما يكون الطقس حار جدا جنوبا لتصل درجات الحرارة على أسوان والأقصر الى 45 درجة وفى التالى نتابع معكم درجات الحرارة اليوم على جميع المدن المصرية.

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة4231
شبين الكوم4129
طنطا4028
دمنهور3527
الاسكندرية3225
بلطيم3326
مرسى مطروح3224
بورسعيد3529
دمياط3329
السويس4227
العريش3826
طابا3928
شرم الشيخ4130
الفيوم4230
بني سويف4030
المنيا4528
اسيوط4528
سوهاج4529
قنا4529
الاقصر4530
اسوان4529
الوادي الجديد4628

عن الكاتب

أميرة محمد

أميرة محمد عبد القادر، 25 عام، خريجة كلية التجارة جامعة حلوان، بجانب عملي ودراستي المحاسبية أحب مجال الإعلام والصحافة وأطمح أن أحقق شيء ولو قليل به

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