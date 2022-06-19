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حالة الطقس اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في مصر

أسامة مقلد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 في مصر، حيث من المتوقع أن يكون الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في مصر

وتوقع خبراء الأرصاد أيضًا أن تكون حالة البحر المتوسط خفيف: معتدل، وأن تكون ارتفاع أمواجه من 1 إلى 1.75 متر، على أن تكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن يكون معتدل: مضطرب، وارتفاع أمواجه ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، على أن تكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم السبت 18 يونيو 2022 في مصر

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وفيما يلي نستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 34 23
الإسكندرية 29 22
وادي النطرون 34 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 32 22
بلطيم 29 22
مطروح 28 21
السلوم 30 21
سيوة 35 20
بورسعيد 29 23
دمياط 28 22
الزقازيق 34 23
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 35 23
السويس 34 23
العريش 29 22
رفح 29 21
راس سدر 34 24
نخل 34 21
نويبع 37 25
طابا 34 25
كاترين 33 18
الطور 36 25
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 37 26
الفيوم 35 22
بني سويف 35 22
المنيا 36 23
أسيوط 36 23
سوهاج 38 25
قنا 41 26
الأقصر 42 27
أسوان 42 27
إدفو 42 27
أبو سمبل 41 28
الوادي الجديد 39 26
شلاتين 38 25
أبو رماد 37 25
حلايب 34 27
رأس حدربة 34 28
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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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