حالة الطقس اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 في مصر، حيث من المتوقع أن يكون الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد أيضًا أن تكون حالة البحر المتوسط خفيف: معتدل، وأن تكون ارتفاع أمواجه من 1 إلى 1.75 متر، على أن تكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن يكون معتدل: مضطرب، وارتفاع أمواجه ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، على أن تكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي نستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم: