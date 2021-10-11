توقيع الكشف الطبي على 255 شخصا خلال قافلة طبية بالبحر الأحمر

وجهت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، حملة طبية مجانية تجوب قرى جنوب المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وإشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والتي تستمر لمدة يومين، تقوم خلالهما بتوقيع الكشف الطبي على أهالي البحر الأحمر وصرف العلاج بالمجان في مختلف التخصصات الطبية،

قافلة طبية تجوب قرى البحر الأحمر

وتجوب القافلة الطبية، قرى جنوب المحافظة، وبعدها تنطلق إلى قلب مدينة مرسى علم، حيث مركز صحة الأسرة وتستغرق فيه يومين 13 و14 أكتوبر الجاري، وبعد الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على الأهالي والاطمئنان على صحتهم وصرف العلاج مجانا في جميع التخصصات، تتجه القافلة الطبية إلى قرية الحمروين شمال مدينة القصير وتستغرق أيضًا يومين 15و 16 أكتوبر، ثم إلى قرية أم الحويطات لسفاجا لمدة يومين 17 و18 أكتوبر، وبعد ذلك إلى مدينة رأس غارب وتحديدا قرية الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر وتستغرق يومين 19 و20 أكتوبر.

القافلة الطبية توقع الكشف الطبي لـ٢٢٥ مواطنًا

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القافلة الطبية الكشف الطبي قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لـ٢٢٥ مواطنًا بمختلف التخصصات الطبية، وإجراء ٣٦ فحصًا معمليًا، و٢٧ أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء ٣٠ حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، مشددا على أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي يتم إيفادها للقرى بمدن المحافظة بشكل شهري ويتم خلالها الكشف وصرف العلاج والفحوصات مجانًا.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على أن القوافل الطبية التي يتم إيفادها إلى المحافظات لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، يتم إيفادها شهريًا وبدأت أعمالها خلال أكتوبر الجاري بقرى الشلاتين وحلايب وتبدأ غدًا بقرى مدينة مرسى علم، معلنا أن خلال اليومين الماضيين قامت القافلة الطبية بإجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

الانتهاء من أعمال رصف شارع المعهد الأزهري

على جانب أخر قامت الوحدة المحلية التابعة لمدينة الغردقة بالانتهاء من أعمال رصف شارع المعهد الأزهري وحتى شارع الإستاد الرئيسي، بعدما قامت خلال الأيام الماضية بتنفيذ أعمال تطوير لشارع الأزهر شمل تركيب أعمدة إنارة، وعمل صيانة للكهرباء بتركيب علب جديدة، وتركيب غرف الصرف الصحي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تذليل أي صعوبات تواجههم في الحياة اليومية.