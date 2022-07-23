تعليم محافظة البحر الأحمر تعلن آخر أيام المرحلة الأولى لتنسيق الصف الأول الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن اليوم السبت، هو آخر يوم من المرحلة الأولى لتنسيق الصف الأول الثانوي (عام – فني)، وكان محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، قد اعتمد التنسيق العام لجميع أنواع المرحلة الثانوية، انتظام، وخاص، ومنازل، وخدمات، للعام الدراسي 2022/2023 بمختلف مدارس المحافظة، وبلغ تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الحكومية 200 درجة، في جميع إدارات التعليم باستثناء مرسى علم وحلايب وشلاتين، ومدارس اللغات الرسمية، والمدارس الخاصة باللغة العربية واللغات، كما جاء تنسيق الثانوية الفنية للبترول برأس غارب 255 درجة لقبول 90 طالبا، وتخصيص تبريد وإلكترونيات براس غارب 200 درجة.

اختتام ماراثون الثانوية العامة

وعلى صعيد آخر، اختتم طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر وباقي محافظات الجمهورية، الخميس الماضي، ماراثوان امتحانات الثانوية العامة، حيث يمتحن الطلاب مواد الأحياء لطلاب شعبة العلمي العلوم، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، ومن جانبه، قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن العدد الإجمالي للطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في المحافظة وصل إلى 2836 طالبا وطالبة موزعين على 13 لجنة بجميع الإدارات التعليمية في محافظة البحر الأحمر.

وأوضح وكيل التعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من توافر جميع التجهيزات في مقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وخلق بيئة من الهدوء والتركيز للطلاب داخل اللجان الامتحانية وتوفير كل احتياجاتهم وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقين وكذلك الملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير جميع الاحتياجات للاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها إلى كافة المناطق بدون أي مشاكل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر، إلى وجود عملية اتصال دائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم بالبحر الأحمر والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك غرفة العمليات الفرعية بالمدن لتلقي أي بلاغات عن سير الامتحانات، موضحاً أن هناك تعاون مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان ومنظومة الامتحان مع تكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات لتوفير الهدوء في محيط اللجان.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية التعليم، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وجدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وضوابط التظلمات، بالإضافة إلى تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.