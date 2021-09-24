بداية من الجمعة المقبلة.. المحليات تكشف مواعيد غلق المحلات الشتوية
كشفت وزارة التنمية المحلية في تقرير صادر عنها، عن مواعيد الإغلاق الشتوية التي سيتم البدء في تطبيقها بمختلف المقاهي والمحلات التجارية والكافيهات بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر 2021، حيث سيتم تطبيق المواعيد بحسب القرار الوزاري الصادر عن وزير التنمية المحلية، على خلفية جهود الدولة لتنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات والكافيهات والمطاعم العامة والورش والمولات التجارية، كما يكشف القرار عن أن يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر سيكون اليوم الأخير لتطبيق مواعيد الإغلاق الصيفية، بينما ستبدأ المحال في تطبيق المواعيد الشتوية بداية من يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر، وتم الكشف عن عدد من النقاط الهامة التي يجب على أصحاب الورش والمحال مراعاتها بناء على القرار الوزاري.
مواعيد غلق المحلات الشتوية
كشفت وزارة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزير، عن المواعيد التي سيتم تطبيقها فيما يخص، عمل المحال التجارية والورش والكافيهات والمطاعم العامة، والتي من المقرر البدء في تطبيقها من يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من أكتوبر، وجاءت المواعيد التي كشفت عنها الوزارة كالتالي:
- يستمر عمل جميع المحال التجارية والمولات بداية من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا، باستثناء الكافيهات والمطاعم والبازارات.
- يتم زيادة فترة العمل في أيام الإجازات الرسمية والأعياد ويومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، بحيث تستمر فترة العمل حتى حلول الساعة الحادية عشرة مساءًا.
- تعمل المطاعم والكافيهات والبازارات بداية من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
- يتم في يومي الخميس والجمعة والأعياد الرسمية والإجازات بالدولة، زيادة فترة العمل حتى الساعة الواحدة صباحًا.
- خدمة التيك أواي مستمرة طوال ال24 ساعة.
- خدمة توصيل الطلبات للمنازل في الكافيهات والمطاعم مستمرة على مدار ال24 ساعة.
- بالنسبة لورش الأعمال الحرفية بداخل المناطق السكنية، فهي مستمرة في العمل بداية من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءًا.
- يتم استثناء الورش ومحطات الوقود المتواجدة على الطرقات، باعتبارها تقدم الخدمات العاجلة للمواطنين.
- في حال وجود ما يستوجب ذلك، يمكن إجراء تعديلات على الورش والمحال التي تعمل بداخل الكتل السكنية.
- بالنسبة لمواعيد العمل بالبقالة والمخابز والأفران والسوبر ماركت، فهي لا يطبق عليها المواعيد السابقة.
- يتم كذلك مراعاة الأنشطة الليلية لعدد من المحال، والتي تشمل الخضروات والفواكة ومحلات الدواجن والصيدليات وأسواق الجملة.