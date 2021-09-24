بداية من الجمعة المقبلة.. المحليات تكشف مواعيد غلق المحلات الشتوية

كشفت وزارة التنمية المحلية في تقرير صادر عنها، عن مواعيد الإغلاق الشتوية التي سيتم البدء في تطبيقها بمختلف المقاهي والمحلات التجارية والكافيهات بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر 2021، حيث سيتم تطبيق المواعيد بحسب القرار الوزاري الصادر عن وزير التنمية المحلية، على خلفية جهود الدولة لتنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات والكافيهات والمطاعم العامة والورش والمولات التجارية، كما يكشف القرار عن أن يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر سيكون اليوم الأخير لتطبيق مواعيد الإغلاق الصيفية، بينما ستبدأ المحال في تطبيق المواعيد الشتوية بداية من يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر، وتم الكشف عن عدد من النقاط الهامة التي يجب على أصحاب الورش والمحال مراعاتها بناء على القرار الوزاري.

مواعيد غلق المحلات الشتوية

كشفت وزارة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزير، عن المواعيد التي سيتم تطبيقها فيما يخص، عمل المحال التجارية والورش والكافيهات والمطاعم العامة، والتي من المقرر البدء في تطبيقها من يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من أكتوبر، وجاءت المواعيد التي كشفت عنها الوزارة كالتالي: