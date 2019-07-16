انكسار الموجة الحارة الخميس القادم .. وغدًا درجة الحرارة 42 بالقاهرة

في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن، يبحث الملايين من المواطنين عن أحدث الأخبار المتعلقة بحالة الطقس، خصوصًا بعد انتشار الكثير من الشائعات حول ارتفاع درجة الحرارة ووصولها إلى 45 درجة مئوية يوم غد الأربعاء الموافق 17 من شهر يوليو 2019.

انكسار الموجة الحارة

ويذكر أن السيد الأستاذ الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر، كان قد أوضح حقيقة الشائعات التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بشأن ارتفاع درجات الحرارة يوم غد الأربعاء على القاهرة ووصولها إلى 54 درجة مئوية، هو أمر غير صحيح على الإطلاق.

كما قد أشار السيد الأستاذ الدكتور أحمد عبد العال، موضحًا أن درجة الحراراة في القاهرة من المتوقع أن تصل إلى 42 درجة مئوية فقط، وأن يوم غد هو يوم الذروة في الموجة الحارة التي تشهدها البلاد في تلك الأيام كما قد أوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر أنه من المتوقع أن الارتفاع سيكون في درجات الحرارة ولن تشهد الموجة ارتفاع في نسبة الرطوبة، الأمر الذي سيجعل المواطنين يشعرون بتحسن في حرارة الطقس خلال المساء.

أما فيما يتعلق بموعد انكسار تلك الموجة الحارة، فقد أشار رئيس الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية، مؤكدًا على أن أقصى درجات الحرارة كانت اليوم الثلاثاء، وستكون يوم غد الأربعاء أيضًا، ومن المنتظر أن تنكسر الموجه الحارة يوم الخميس المقبل الموافق 20 من شهر يوليو 2019، لتصل درجة الحرارة في يوم الخميس إلى 38 درجة مئوية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للطقس المتوقع يوم الخميس القادم، فمن المنتظر أن يحدث انخفاض بشكل تدريجي في درجات الحرارة، ليسود بعد ذلك طقس معتدل الحرارة على مختلف السواحل الشمالية، على أن يكون الطقس حار رطب على كل من محافظات الوجه البحري والعاصمة، ليسود ايضًا طقس شديد الحرارة على مختلف الأنحاء خلال ساعات النهار المختلفة لطيف في ساعات الليل.

كما تقل الرؤية خلال الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق مختلفة من شمال البلاد، هذا بالإضافة إلى ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.