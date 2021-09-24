الحكومة تكشف حقيقة انتشار ملح طعام فاسد في مختلف الأسواق على مستوى الجمهورية

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمصر، حقيقة انتشار ملح طعام فاسد في مختلف الأسواق، على خلفية الأنباء التي انتشرت بالفترة الأخيرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول انتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق والزعر للمواطنين، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى التواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتأكد من حقيقة الأنباء، وقد قامت الأخيرة بنفي ما تم ترديده من أنباء مؤخرًا، مؤكدة أن ما تم نشره لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا تهدف إلا لبث القلق والزعر في نفوس المواطنين.

حقيقة انتشار ملح طعام فاسد في مختلف الأسواق

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقرير صادر، على أن الأنباء المتعلقة بوجود وانتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق غير صحيحة على الإطلاق، وأكدت الهيئة على الجانب الآخر، أن جميع المنتجات الغذائية التي يتم تداولها بالسوق بما فيها ملح الطعام، آمنة وصالحة للاستخدام الآدمي، وتراعي الهيئة مطابقة جميع المنتجات للمعايير والمواصفات القياسية، وذلك من خلال عمليات الفحص التي تخضع لها المنتجات بصورة دورية خلال مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض في الأسواق للمواطنين.

حيث تقوم اللجان المسؤولة وبشكل دوري، بسحب عينات من المنتجات المعروضة ليتم فحصها بالمعامل المعتمدة بالهيئة والتأكد من أن جميع ما يتم عرضه للمواطن متوافق مع الاشتراطات الدولية المطبقة على جميع المواد المستخدمة، هذا بالنسبة للمواد المستوردة أو المحلية، كما وتقوم اللجان في حالة وجود مخالفات بهذا الشأن، باتباع كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وأكدت على المواطنين ضرورة الالتزام بتجنب شراء أي منتجات أو سلع غذائية مجهولة المصدر يتم عرضها بالسوق للمواطنين.