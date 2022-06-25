الإعلان الدعائي لفيلم عمهم بطولة محمد إمام يتخطى 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

حصد الإعلان الرسمي الدعائي لفيلم “عمهم” بطولة النجم والفنان محمد عادل إمام على مشاهدات تخطت ال2 مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من نزوله على إحدى قنوات الشركة المنتجة للعمل،وعلى الحسابات الرسمية لأبطال الفيلم السينمائي “عمهم”.

موعد عرض فيلم عمهم في السينمات

ومن المقرر أن يتم طرح فيلم “عمهم” يوم 7 من شهر يوليو القادم، ليكون في المنافسة في موسم عيد الأضحى القادم، ضمن الأفلام الجديدة التي يتم عرضها، ومن الأفلام التس يتعرض فيلم “بحبك” بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم “كيرة والجن” لكريم عبدالعزيز وأحمد عز، وفيلم “تسليم أهالي” لدنيا سمير غانم وهشام ماجد.

الإعلان الدعائي لفيلم عمهم بطولة محمد إمام

يذكر أن الإعلان الدعائي للفيلم السينمائي “عمهم” تضمن الكثير من مشاهد الأكشن للفنان محمد عادل إمام بطل الفيلم، تحت شعار “الشيطان اللي وزك عليا سوحك”، ويسارك محمد عادل إمام في الفيلم بشخصية تدعي “سلطان” لاعب ملاكمة، وسيد رجب يقدم شخصية الحج، وهدي المفتي تقدم شخصية”غالية”، ويقدم محمد سلامة شخصية”سعيد ستين”، وباسم سمرة يقدم شخصية”ملك الليل”، وغيرهم من أبطال الفيلم يقدمون شخصيات شيقة.

صناع العمل وأبطاله

فيلم “عمهم” من إخراج حسين المنباوي، وتأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك في بطولته مع محمد عادل إمام، كل من محمد سلامة، وسيد رجب، وهدي المفتي، ومحمد لطفي، ومحمود حافظ، وأيتن عامر، وغيرهم من الممثلين والفنانين.