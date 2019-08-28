الأعلى للإعلام يحقق في شكوى ضد «عمرو أديب» بعد أيام قليلة من التحقيق مع ريهام سعيد وتامر أمين

تقدم صيدلي بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلامي ” عمر أديب” مقدم برنامج ” الحكاية” المذاع على قناة ” أم بي سي مصر” الفضائية، يتهمه فيها بإهانة الدواء المصري، وذلك بعد تصريحاته المثيرة عن بعض الأدوية والتي تسببت في إحباط المرضى، حيث تقوم لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتحقيق فيها.

التحقيق في شكوى ضد الإعلامي عمر أديب

حيث ذكرت الشكوى أن الإعلامي قد تحدث عن الدواء بطريقة غير علمية، موضحه أنه ليس طبيباً أو متخصصاً في المجال، وأن تصريحاته قد أصابت بعض مرضى التأمين الصحي بالفزع والخوف والهلع، وأن الصيدلي الذي قد تلك الشكوى اعتبر تلك التصريحات أكاذيب تحدث بها الإعلامي.

كما أوضح الصيدلي أن ” أديب” قد تعمد تعميم بعض الأخطاء التي قد تحدث مع الحالات الفردية المحددة، وأن ذلك تسبب في قلق كبير لدى المرضى وهو ما يعتبره مخالفة للمعايير الإعلامية.

ومن جانبها قررت اللجنة برئاسة ” جمال شوقي” وعضوية كل من مجدي لاشين وصالح الصالحي، أنه سوف يتم التحقيق في تلك الشكوى يوم الثلاثاء القادم، ويأتي قرار اللجنة بعد أيام من التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد بعد تصريحاتها المثيرة بشأن ” السمنة”، كما تم التحقيق مع الإعلامي ” تامر أمين”.

حيث يحاول المجلس الأعلى للإعلام العمل على تطبيق المعايير الإعلامية على جميع الإعلاميين والعاملين بالمجال الإعلامي، من أجل المحافظة على الأخلاق والمواطنين المصريين ومحاسبة المقصرين والمخالفين لتلك المعايير.