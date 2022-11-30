عبر 8 دول.. جزائريان يصلان “مكة” على متن دراجة نارية في رحلة استغرقت 50 يوماً

استطاع شابان جزائريان في الوصول إلى مكة المكرمة، على متن دراجة نارية، بعد رحلة استغرقت 50 يوماً، حيث انطلق الشابان من بلادهما قبل حوالي شهرين وتحديداً في 8 أكتوبر الماضي.

ونجح الثنائي وليد ودادي في الوصول بدراجتهما النارية إلى السعودية، عبر حدود 8 دول، بعدما انطلاقا من الجزائر إلى تونس وليبيا قبل عبورهم إلى تركيا على متن رحلة بحرية، ويواصلا مسيرتهم إلى العراق وسوريا ولبنان وصولا إلى الأردن، وأخيرا للأراضي السعودية.

🔴🎥جزائريان🇩🇿 يصلان إلى #مكة_المكرمة على متن دراجة نارية في رحلة استغرقت 50 يومًا. pic.twitter.com/FxMuDmSo56 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) November 27, 2022

وأظهر مقطع فيديو متداول، الجزائريان وهما على الدراجة النارية عند وصولهم إلى المدينة وتوجههم إلى مكة، وكشفا أن رحلتهما استغرقت 50 يوما، وقطعا خلالها 8 دول.