“متاح الآن” رابط تسجيل مناسك الحج 2022 سلطنة عمان والشروط المطلوبة

قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالإعلان عن بدء تسجيل مناسك الحج 2022 لحجاج سلطنة عمان، حيث يمكن حاليا لجميع الأشخاص الذين يريدون أداء مناسك الحج هذا العام أن يقوموا بالتسجيل الإلكتروني في الحج عبر الموقع الرسمي الذي أطلقته الوزارة لهذا الشأن، ويتم التسجيل باستخدام الرقم المدني أو البطاقة الذكية بحسب ما إذا كان المتقدم عمانيا أو مقيما مع اشتراط توافر الشروط المطلوبة للحج قبل التقديم لهذا العام، وإليكم أهم الشروط المحددة للحج ورابط التسجيل.

حجز مناسك الحج 2022 عمان

أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح الحج لهذا العام لجميع دول العالم بعدما كان مقتصرا في العام الماضي على سكان المملكة فقط، وعلى ذلك فقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان عن الشروط المطلوبة لأداء موسم الحج 2022 وكذلك مواعيد التسجيل لحجز أداء مناسك الحج، ومن أهم الشروط المطلوبة ما يلي:

يتم التسجيل للحجاج الذين يتراوح عمرهم بين 18 و 65 عام.

يشترط أن يكون المتقدم لم يؤدِ مناسك الحج قبل ذلك.

يجب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص من الوزارة.

موعد تسجيل الحج 2022 سلطنة عمان وطريقة تقديم الطلب

تم تحديد مواعيد التسجيل في موسم الحج 2022 في سلطنة عمان من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقد بدأ التسجيل بالفعل منذ يوم 9 من شهر مايو الحالي وهو مستمر حتى يوم 14 مايو الموافق 13 من شوال 1443، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص من الوزارة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: