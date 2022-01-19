عاجل| نواب كويتيون: لن نقبل قدراً من التوجيه والإملاء غير المشروع لأي جهة كانت

أصدر 6 نواب كويتيون بياناً مشتركاً منذ قليل، وأعلنوا تجديد الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، وهؤلاء النواب هم، د.عبيد الوسمي، وصعود بو صليب، وفرز الديحاني، ومساعد العارضي، وبدر الحميدي، وفايز الجمهور، وجاء ذلك في وقت أعلن فيه مجموعة أخرى من نواب مجلس الأمة الكويتي طلب نزع وطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء.

استجواب العازمي لا يرقى في أي محور من محاوره

ووصف النواب الستة الاستجواب الذي تقدم به النائب حمدان العازمي بأنه “استجواب لا يرقى في أي محور إلى إجراء طرح الثقة من الجابر”.

وفيما يلي نص بيان النواب الستة:

“انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية والوطنية والشرعية، وبعد الاستماع الى محاور الاستجواب من النائب مقدم الاستجواب وردود الوزير عليه والتي لم نجد من بينها ما يتوجب سحب الثقة منه لأسس دستورية وشرعية وواقعية مثبتة بالأدلة والوقائع، فإنه يصبح من التجاوز على مقتضيات القسم أن نقف موقفا يتعارض مع هذه النتائج. كما أن دور النائب توجيه وقيادة الرأي العام لما فيه صالح الأمة ومصالح الأفراد لا الانقياد خلف توجهات ومشاريع لا تستند الى أسس مقبولة من الواقع والقانون. ونؤكد موقفنا المبدئي من فتح كل ملفات الفساد في المرحلة القادمة لنضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية والقانونية. كما أننا حالا ومستقبلا لن نقبل أي قدر من التوجيه والإملاء غير المشروع لأي جهة كانت، واضعین مصالح الكويت وشعبها نصب اعيننا. وختاما، نحن الموقعين، أدناه نعلن وبشكل واضح لا لبس فيه أن هذا الاستجواب لا يرقى في أي محور من محاوره الى اجراء طرح الثقة، مؤكدين منحنا الثقة للوزير”.

حمدان العازمي: لا نحجر على رأي أحد

من جهته قال النائب حمدان العازمي في تصريح خاص لوسائل اعلام كويتية: ” لا نحجر على رأي أحد، لكن يجب ألا يكون به غمز ولمز”.

يذكر أن هناك 18 نائب أعلن تأييده طرح الثقة من الجابر، واستنكر العازمي بيان النواب ال6، وما حمله من لمز وغمز داعياً كل نائب أن يعرف حدوده ويقف عندها.