رابط حجز موعد في الخارجية الكويتية برج التحرير.. وكيفية الاستعلام عنه

تسعى دولة الكويت جاهدة إلى توفير جميع الخدمات المتاحة لخدمة المواطنين الكويتيين، هادفة إلى تسهيل الإجراءات في كل المعاملات، ولمواكبة التطور التكنولوجي أتاحت دولة الكويت العديد من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومات الحكومية إلى جانب توفير الوقت والجهد على المواطنين والموظفين، حيث تعتبر خدمة حجز موعد الخارجية إحدى الخدمات التي أتاحتها وزارة الخارجية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، ومن هنا نذكر تفصيليا كيفية حجز موعد الخارجية الكويتية برج التحرير.

حجز موعد الخارجية الكويتية برج التحرير

قامت وزارة الخارجية الكويتية بإتاحة خدمة حجز موعد إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها على الاإترنت لجميع المواطنين الكويتيين، وذلك هادفة إلى تسهيل المعاملات على المواطنين، حيث يمكنك حجز موعد الخارجية الكويتية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:-

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية الكويتية. قم تسجيل الدخول عن طريق أدارج كلا من (اسم المستخدم، وكلمة المرور). قم باختيار خدمة (حجز موعد خدمة تصديقات الشؤون القنصلية). ادخل جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (الرقم المدني، رقم الهاتف). تحديد الفرع المطلوب زيارته. من ثم حدد المكتب الذي ترغب في مراجعته. اختيار موعد المراجعة (صباحي ، مسائي). تحديد الموعد المناسب لك لحجز موعد في الخارجية الكويتية. اضغط على (تسجيل الطلب).

الاستعلام عن موعد في وزارة الخارجية الكويتية

أصبح بإمكان المواطن الكويتي الاستفادة من جميع الخدمات التي تتيحها وزارة الخارجية الكويتية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، لذلك سنتطرق إلى كيفية الاستعلام عن موعد في وزارة الداخلية، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الخارجية الكويتية.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار أيقونة الخدمات، ومن ثم اختر من القائمة المنبثقة خدمة (حجز موعد).

ثم اضغط فوق زر (الاستعلام عن موعد).

أدخل (الرقم المدني، ورقم الإقامة).

اضغط على أيقونة (الاستعلام).

ومن ثم ستنتقل إلى صفحة جديدة يظهر بها جميع المعلومات الخاصة بحجز موعدك في وزارة الخارجية.

خدمات وزارة الخارجية الكويتية الإلكترونية

تتيح وزارة الخارجية الكويتية العديد من الخدمات الإلكترونية الضرورية لجميع المواطنين الكويتيين، هادفة إلى في تسهيل جميع الإجراءات والمعاملات على المواطنين، وتحديداً في ظل الظروف التي تواجهها البلاد جراء انتشار جائحة كورونا، ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي:-