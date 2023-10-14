وزير خارجية إيران يحذر إسرائيل من امتداد أحداث غزة إلى مناطق مجاورة

ذكرت وسائل إعلام، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حذر، يوم الجمعة، من أن العنف قد يمتد إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط إذا لم توقف إسرائيل على الفور هجماتها على قطاع غزة.

وزير الخارجية الإيراني

وقالت صحيفة العربي الجديد، “إن إيران تمول جماعات مسلحة قوية في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان وجماعات داخل قوات الحشد الشعبي في العراق”.

وتحدث عبد اللهيان للصحفيين في بيروت بعد لقائه مع نظيره اللبناني، حيث دعا المسؤولين إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة. كما التقى بزعيم حزب الله، حسن نصر الله، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي.

وأفادت صحيفة العربي الجديد، أن هناك مخاوف من أن تمتد الحرب إلى الحدود اللبنانية، حيث كان مقاتلو حزب الله في حالة تأهب بعد هجوم حماس على إسرائيل يوم السبت الماضي، والذي أسفر عن مقتل المئات.