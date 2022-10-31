وزير الخارجية الأذربيجانية يبحث مع نظيره الإيراني عدداً من القضايا الإقليمية والدولية

قال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، إن جمهورية إيران الإسلامية تبحث عن حل صحيح للصراع في القوقاز في اجتماع “3 + 3” والآليات الإقليمية، لافتاً إلى أنها تبذل جهوداً مستمرة لحل القضية بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء أمس الأحد، مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف، حيث بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك في الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك بعض القضايا الثنائية.

وتطرق وزير الخارجية الإيراني، إلى العلاقات الطيبة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان، ولفت الانتباه إلى الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين في أستانا، وأكد على وحدة أراضي دول المنطقة بما في ذلك جمهورية أذربيجان، وقال: “نعتقد أن وجود الأجانب في هذه المنطقة يعقد الوضع ونحن ضد هذا الوجود”، قائلا إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تسعى نحو التوصل إلى حل صحيح للنزاع في القوقاز في اجتماع “3 + 3” وفي الآليات الإقليمية، وستواصل جهودها لحل المشكلة بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

استمرار التواصل بين البلدين

ومن جهته، اعتبر وزير خارجية جمهورية أذربيجان، التواصل المباشر والمستمر بين وزيري خارجية البلدين مؤشراً على عمق العلاقات بين طهران وباكو، وتابع: “نحن نحترم هذه العلاقات”، كما أعرب بايراموف عن تقديره للمكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الإيراني وإعلان نتائج زيارته لأرمينيا، وأشاد بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، كما أشار إلى معارضته لنشر القوات الأجنبية في المنطقة، وشدد على استمرار التعاون الإقليمي، بما في ذلك في إطار اجتماع “3 + 3″، للمساعدة في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.