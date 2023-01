“في أقل من أسبوع” .. إيرادات فيلم Avatar 2 تقترب من نصف مليار دولار

استطاع فيلم Avatar: The Way of Water أن يقترب من تحقيق إيرادات تبلغ نصف مليار دولار وهذا خلال أقل من 7 أيام فقط منذ بدء عرضه على مستوى دول العالم، من الجدير بالذكر أن إيرادات الفيلم تخطت ميزانية إنتاجه التي بلغت 250 دولار أمريكي.

إيرادات فيلم Avatar 2

حقق فيلم Avatar 2 إيرادات بلغت 497 مليون دولار، منهم 150 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و346 مليون خارجها، مما يدل على إعجاب الفيلم من قبل الكثير في جميع أنحاء العالم، حيث أكثر الدول التي حقق الفيلم أرباحًا فيها هم:

الصين: 56 مليون دولار.

كوريا الجنوبية: 25 مليون دولار.

الهند: 19 مليون دولار.

ألمانيا: 19.3 مليون دولار.

فرنسا: 14 مليون دولار.

المملكة المتحدة: 13.6 مليون دولار.

المكسيك: 13.3 مليون دولار.

وبذلك احتل فيلم Avatar: The Way of Water المركز التاسع ضمن أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات لعام 2022 حسب موقع Box Office Mojo، ويبعُد عن المركز الثامن الذي يتواجد فيه الفيلم الصيني Water Gate Bridge بـ 129 مليون دولار.

توقعات إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water

يتكون فيلم Avatar من 5 أجزاء، صدر الجزء الأول عام 2009 ومن المقرر أن يصدر الجزء الخامس في عام 2028، ولكن صرح المخرج جيمس كاميرون أن الجزء الثاني من الفيلم إذا لم يحقق الإيرادات المتوقعة منه سوف يتم الاكتفاء بإصدار جزء آخر عام 2024 وإلغاء الأجزاء الأخرى.

من المتوقع أن يتخطى الفيلم حاجز المليار دولار مع بداية العام القادم، حيث إن الفيلم في أقل من 7 أيام فقط قارب على تحقيق 500 مليون دولار أمريكي، وتعتبر هذه افتتاحية رائعة لأحدث أفلام المخرج جيمس كاميرون الذي له العديد من النجاحات العالمية مثل فيلم Titanic الذي صدر عام 1997، بالإضافة لفيلم Avatar الجزء الأول الذي صدر عام 2009.