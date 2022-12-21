“أفاتار 2 أحدث المنضمين” .. أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات لعام 2022

دخل فيلم Avatar 2 قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات لعام 2022 وهذا بعد صدوره في دور العرض العالمية وتحقيقه لما يقارب نصف مليار دولار خلال 7 أيام فقط، تضم القائمة فيلمين تخطت إيراداتهم حاجز المليار دولار وهو يعتبر أفضل من العام الماضي الذي كان به فيلم واحد وهو Spider-Man: No Way Home.

أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات لعام 2022

القائمة التالية تحتوي على أكثر 10 أفلام حققوا إيرادات على مستوى العالم خلال عام 2022 حسب موقع Box Office Mojo:

الترتيب اسم الفيلم إيرادات الفيلم 1 Top Gun: Maverick مليار و488 مليون دولار أمريكي. 2 Jurassic World: Dominion مليار دولار أمريكي. 3 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 955 مليون دولار أمريكي. 4 Minions: The Rise of Gru 939 مليون دولار أمريكي. 5 Black Panther: Wakanda Forever 787 مليون دولار أمريكي. 6 The Batman 770 مليون دولار أمريكي. 7 Thor: Love and Thunder 760 مليون دولار أمريكي. 8 Water Gate Bridge 626 مليون دولار أمريكي. 9 Avatar: The Way of Water 497 مليون دولار أمريكي. 10 Moon Man 460 مليون دولار أمريكي.

من الجدير بالذكر أن فيلم Water Gate Bridge وMoon Man لم يتم إصدارهم إلا في دور عرض قليلة عالميًا، وعلى الرغم من ذلك حققوا نجاحًا كبيرًا داخل دور العرض الصينية التي جعلت مركزهم ضمن الأعلى من حيث الإيرادات على مستوى العالم.

يجب أن نذكر أيضًا الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ولكن لم تستطع أن تصل إلى المراكز الأولى في سباق الإيرادات العالمي مثل: