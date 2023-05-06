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قبل ساعات من لقاء الهلال وأوراوا، زلزال جديد يضرب محافظة أوموري اليابانية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر

محمد خير الحوراني

ضرب زلزالٌ جديد اليوم السبت ساحل محافظة أوموري اليابانية وكانت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، وحدث الزلزال متوسط القوة قبيل ساعات قليلة من موعد انطلاق مباراة الهلال ضد اوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 بكرة القدم

قبل ساعات من لقاء الهلال وأوراوا، زلزال جديد يضرب محافظة أوموري اليابانية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر 1 6/5/2023 - 12:16 م

زلزال أوموري اليابانية على عُمق 70 كيلومتر

هذا وقد أوضحت إدارة الأرصاد الجوية الرئيسة في اليابان، أن مركز الزلزال كان على عُمق 70 كيلومتر، فيما لم ترد أية معلومات تحذِّر من احتمال وقوع موجات مد عاتية “تسونامي”بعد الزلزال كما لم يتم تسجيل وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال قوي أمس الجمعة في منطقة إيشيكاوا غرب البلاد

وكان زلزال بقوة 6.3 درجات قد ضرب منطقة إيشيكاوا غرب البلاد أمس الجمعة. وبلغت شدة الزلزال ست درجات وفقاً لمقياس شيندو الياباني الذي يتألف من سبع درجات فقط مّا يشير إلى أنَّ الزلزال قد يتسبب بانهيارات أرضية كبيرة، إلَّا أنَّ الزلزال القوي لم يتسبب بأية مشاكل أو أوضاع غير طبيعية في محطة شيكا للطاقة النووية التي تقع في ذات المقاطعة كما لم يتم الإعلان أيضاً عن أي أضرار في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في مقاطعة نيجاتا المجاورة.

الهلال ضد اوراوا في نهائي كأس دوري أبطال آسيا

هذا وتقام اليوم مباراة أياب نهائي كأس دوري أبطال آسيا بكرة القدم 2023م بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني على ملعب  سايتاما قرب العاصمة اليبانية طوكيو، وكانت مباراة الذهاب في السعودية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بين الفريقين.
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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