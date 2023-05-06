قبل ساعات من لقاء الهلال وأوراوا، زلزال جديد يضرب محافظة أوموري اليابانية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر

هذا وقد أوضحت إدارة الأرصاد الجوية الرئيسة في اليابان، أن مركز الزلزال كان على عُمق 70 كيلومتر، فيما لم ترد أية معلومات تحذِّر من احتمال وقوع موجات مد عاتية “تسونامي”بعد الزلزال كما لم يتم تسجيل وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال قوي أمس الجمعة في منطقة إيشيكاوا غرب البلاد

وكان زلزال بقوة 6.3 درجات قد ضرب منطقة إيشيكاوا غرب البلاد أمس الجمعة. وبلغت شدة الزلزال ست درجات وفقاً لمقياس شيندو الياباني الذي يتألف من سبع درجات فقط مّا يشير إلى أنَّ الزلزال قد يتسبب بانهيارات أرضية كبيرة، إلَّا أنَّ الزلزال القوي لم يتسبب بأية مشاكل أو أوضاع غير طبيعية في محطة شيكا للطاقة النووية التي تقع في ذات المقاطعة كما لم يتم الإعلان أيضاً عن أي أضرار في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في مقاطعة نيجاتا المجاورة.

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