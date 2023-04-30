جوجل يحتفل بالذكرى 76 لميلاد الممثل والمخرج البريطاني آلان ريكمان، بطل سلسلة “هاري بوتر”

مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 30 أبريل، غير محرك البحث العالمي جوجل واجهته الرئيسية احتفالاً بالذكرى 76 لميلاد المخرج والممثل البريطاني العالمي “ألان سيدني باتريك ريكمان” ، ال‏ذي عمل ممثلاً في السينما والمسرح في بريطانيا، كما ألتحق بفرقة رويال شكسبير حيثُ وأصبح عضواً بها، وشارك في الكثير من عروضها المسرحيّة القديمة والحديثة، وقام بتقديم دور فيكونت دي فالمونت في مسرحية ” Les Liaisons Dangereuses ” وقد كان ذلك الدور مُلفتاً للأنظار بسبب ادائه الرائع، مما جعله يترشح لنيل جائزة توني لأفضل ممثل مسرحي بسبب هذا الدور، بالإضافة لدوره في سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة

من هو آلان ريكمان

ولد ريكمان في 21 فبراير 1946، وتوفي في 14 يناير 2016 بعد معاناة مع سرطان البنكرياس، كانت نشأته في حي أكتون بلندن، والتحق بمدرسة ديروينت واتير التي كانت تعتمد على منهج مونتيسوري في دراستها، وتميز ريكمان ببراعته في الرسم والخط، واستطاع أن يحصل على منحة دراسيّة قدمتها له مدرسته “ديروينت واتير” ليلتحق بالدراسة في مدرسة “لاتيمير” الثانوية والتي استطاع فيها أن ينخرط بالفن التمثيلي، وبعد أن أنهى دراسته بها ألتحق بالكليّة الملكية للفنون.

بعد التخرج من الكلية افتتح استوديو للتصميم الجرافيكي بالمشاركة مع بعض أصدقائه، بعدها بدأ بمراسلة الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية واستطاع أن يلتحق بها عام 1972 – 1974، واستطاع أيضاً أن يتعمق في دراسة أعمال وليم شكسبير، وفاز بالعديد من الجوائز.

أهم أعماله

استطاع ريكمان أن يترك رصيد كبير من أروع الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، ومن أهم تلك الأعمال ما يلي:

قدم عام 1988 فيلم: Die Hard.

1991 قدم فيلم Robin Hood: Prince of Thieves.

عام 1995 قدم فيلم : Sense and Sensibility.

قدم سلسلة افلام “Harry Potter” بداية من عام 1996 إلى عام 2011.

قدم عام 2003 فيلم: Love Actually .

عام 2007 قدم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

كذلك فيلم Alice in Wonderland قدمه عام 2010.

في 2012 قدم فيلم Gambit 2.

2014 قدم فيلم A Little Chaos.

أما عن أهم مسرحيات فكانت :

مسرحية Les Liaisons Dangereuses كانت عام 1985

مسرحية Private Lives في عام 2001

وكان له مجموعة من الأدوار التلفزيونية، في عام 1996 قدم دور مميز في مسلسل “Rasputin: Dark Servant of Destiny”.