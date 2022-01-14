4 أغاني ممنوعة ومحظورة في عدد من بلدان العالم، تعرف على السبب

صدق أو لا تصدق، تقوم بعض الحكومات حول العالم بحظر الأغاني والمقطوعات الشعرية لكيلا تؤثر على الشعب، تتراوح أسباب الحظر بين أن تلك الأغاني ذات كلمات منافية لأعراف المجتمع أو أنها تمس قضايا سياسية حساسة على مستوى الدولة، تنتشر تلك الأغاني بشكل عادي على وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من حظرها، في الأوقات التي كانت بعض الحكومات فيه تحظر الأغاني كان الناس يتداولون أشرطة تلك الأغاني سراً كنوع من التحدي أو التمرد لكن يمنع منعاً باتاً تشغيل تلك الأغاني في أماكن عامة أو حتى بيع وشراء شرائطها.

أغاني محظورة في بعض الدول حول العالم:

أغنية أوهايو:

تم حظر الأغنية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص في ولاية أوهايو وذلك لأن الأغنية تحتوي على إيحاء ساخر من 4 شبان كانوا قد قٌتلوا أثناء قيامهم بتظاهر احتجاجي في مدينه أوهايو الأمريكية عام 1970.

أغنيه “استيقظي يا سوزي الصغيرة”:

حظرت ولاية ماساشوستس الأمريكية أغنيه “سوزي الصغيرة” في خمسينيات القرن الماضي، سبب الحظر ومنع تداول الأغنية هو أنها تُفسر أفعال المراهقين البريئة على أنها سلوك منحرف يرفضه المجتمع في ذلك الوقت.

جميع أغاني فرقه البيتلز الشهيرة:

حظرت الفلبين تداول أو بيع أو تشغيل جميع أشرطة أغاني فرقه البيتلز الشهيرة وذلك بسبب الحادث الشهير بينهم وبين رئيس الفلبين، وصلت الفرقة الى مدينه مانيلا عاصمه الفلبين واستقبلت السلطات الفلبينية فرقه البيتلز الشهيرة في مطار مانيلا وأرسلت إليهم فرقة من الحراس شديدي التسلح ليؤدي حفلاً لهم في مانيلا قبل السفر لإحياء حفلتهم في المانيا، دعا رئيس البلاد وقتها فرديناند ماركوس أعضاء الفرقة لتناول العشاء معه وزوجته ولكن أعضاء الفرقة رفضوا ذلك فتم منع أغانيهم.

أغنية الرهبان:

منعت تلك الأغنية من التداول في المكسيك وذلك بسبب كلمات الأغنية التي اعتُبرت مسيئة لرجال الدين والسلطات الدينية في البلد.