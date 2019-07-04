موعد عيد الأضحى 1440/2019 بالسعودية فلكيا وتاريخ أول أيام شهر ذي الحجة

موعد عيد الأضحى 2019 في السعودية هو الموعد المرتقب والمنتظر من جميع المسلمين حول العالم، حيث نقدم لكم الآن تاريخ عيد الأضحى (العيد الكبير) فلكيا بالمملكة، كما سنقدم لكم تاريخ وموعد أول أيام شهر ذي الحجة 1440 بالسعودية، ويوم وقفة عرفات أعظم أيام العام، هذا وتنفرد السعودية بتحديد موعد غرة ذي الحجة ويتبعها كل العالم في ذلك حتى تتوافق كل الدول في تاريخ وأيام موسم الحج، هذا وفي شهر ذي الحجة ليالي من أفضل ليالي العام وهي الليالي العشرة الأولى من هذا الشهر الكريم.

موعد عيد الأضحى 1440/2019 في السعودية فلكيا وتاريخ أول ذي الحجة

بدأ شهر ذي القعدة 1440 يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2019، وسيكون يوم رؤية هلال ذي الحجة 1440 هو يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019، وطبقا للحسابات الفلكية سوف تتم مشاهدة هلال ذي الحجة في السعودية مساء يوم الرؤية، ليكون شهر ذي القعدة لهذا العام 29 يوما، على أن يكون أول أيام ذي الحجة 1440 هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، لتكون وقفة عرفات 2019 فلكيا في السعودية يوم السبت 10 أغسطس، ليكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس 2019.

هذا وتعتمد السعودية في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية للهلال عن طريق العين المجردة أو بالوسائل المساعدة، وتُعلن عن بدايات تلك الشهور المحكمة العليا السعودية، هذا وننتظر معكم نتيجة الرؤية الشرعية لشهر ذي الحجة 1440، مساء يوم الرؤية 1 أغسطس 2019، فتابعونا مع النتيجة وكل جديد.