ما هى أسباب تسمية البحر الأحمر بهذا الإسم

بواسطة عزت محمد

 يعد البحر الأحمر من أجل البحار في العالم، حيث يحتوي على العديد من الشعاب المرجانية النادرة، مما يجعل السياح يأتون إليه للاستمتاع برياضة الغوص، كل ذلك بالإضافة إلى موقعه المتميز، والبحر الأحمر هو أحد البحار الأربعة في العالم التي سميت بالألوان،  ولكن ما سبب تسمية البحر الأحمر بهذا الاسم، هذا ما سوف نتطرق إليه معكم خلال السطور القادمة.

لماذا سمي البحر الاحمر بهذا الإسم
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لماذا سمي البحر الأحمر بهذا الاسم 

أطلق العرب القدامى اسم بحر القلزم على البحر الأحمر نسبة لمدينة القلزم، ولكن مع الوقت هدمت مدينة القلزم وبينت عليها مدينة السويس، ومن ثم أطلق عليه اسم خليج السويس، والقلزم هو المضيق، ولكن هناك عدة أسباب تسمية البحر الأحمر بهذا الاسم، وتلك الأسباب هي:

  • سمي بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة حمير اليمنية.
  • يوجد به عدد كبير من البكتيريا الحمراء التي تتجمع على سطحه وتعطى لون بني مائل إلى الحمرة.
  • ولكن العلماء العصريين قالوا إن بعض اللغات الآسيوية تستخدم الألوان للتعبير عن الاتجاهات، حيث إن اللون الأسود معناه الشمال، أما الأحمر فهو الجنوب.
  • ولكن هنا رأي آخر يقول أن قدماء المصريين أطلقوا عليه البحر الأحمر حيث أنه يقع بالقرب من الصحراء المصرية وكانوا يطلقون عليها الأرض الحمراء.

هناك أربعة بحار فقط في العالم أطلق عليهم أسماء الألوان، وهم البحر الأحمر، والبحر الأبيض، والبحر الأبيض، والبحر الأصفر.

لماذا سمي البحر الاحمر بهذا الإسم
لماذا سمي البحر الاحمر بهذا الإسم

كم تبلغ مساحة البحر الأحمر

تبلغ المساحة الكلية للبحر الاحمر حوالي ٤٣٨٠٠٠ كم مربع، أما بالنسب لطوله يقارب حوالي ١٩٠٠ كم، أما متوسط عمقه حوالى ٤٩٠ متر، وأقصى عمق للبحر الأحمر حوالى ٢٢١١ متر، والبحر الأحمر يقع على بقعة كبيرة من الوادي المتصدع الكبير، معني ذلك أنه يقع في الجهة الشمالية للمنطقة الإستوائية.



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عزت محمد

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