عاجل: أسوشيتد برس تعلن عن مقتل أربعة من مؤيدى ترامب خلال اقتحام الكونجرس

نشرت الأسوشيتد برس من قليل نبأ مقتل أربعة أشخاص أثناء محاولة أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب احتلال مبنى الكابيتول الأمريكي. وقال قائد شرطة واشنطن، روبرت كونتي، أن ثلاثة أشخاص ماتوا في “حالات طوارئ طبية”، إضافة إلى امرأة أطلقت عليها شرطة الكابيتول النار ،

وأضاف: “إن سلطات تطبيق القانون وأنصار ترامب نشروا مواد كيميائية مزعجة أثناء الاحتلال الذي استمر لساعات لمبنى الكابيتول قبل أن يتم تطهيره مساء الأربعاء من قبل سلطات إنفاذ القانون.

وقال مسؤولو شرطة العاصمة “إنه تم العثور على قنبلتين أنبويتين ، أحدهما خارج اللجنة الوطنية الديمقراطية والآخر ى خارج اللجنة الوطنية الجمهورية. كما عثرت الشرطة على مبرد لسيارة بها مسدس طويل وزجاجة مولوتوف فى مبنى الكابيتول.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، “أعلن موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، اليوم، حظر حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، لمدة 12 ساعة، بينما أعلن «فيسبوك»، أنه سيمنع صفحة ترمب من وضع منشورات لمدة 24 ساعة بسبب انتهاكات لسياسة الموقع، كما أكد رئيس «إنستغرام» أن الموقع سيعلق حساب ترمب لـ24 ساعة.”

وهدد موقع تويتر ترمب بـ«تعليق دائم» لحسابه ، بعد مطالبته بإزالة ثلاث تغريدات بدعوى «خطر العنف» بعد اقتحام مؤيديه ترمب الغاضبين مبنى الكونغرس قبل ساعات.

كما حذف موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو لترمب يطلب فيه من المتظاهرين العودة إلى منازلهم كرر فيه مزاعمه الغير مثبتة، بحسب فيسبوك، بتزوير الانتخابات، بينما أرفقه موقع تويتر بإشعار جاء في فيه: “هذا الادعاء بتزوير الانتخابات محل نزاع، ولا يمكن الرد على هذه التغريدة أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها بسبب خطر العنف.