الصورة الأولى للمنزل الذي قتل فيه أيمن الظواهري وبرلماني مصري يكشف الخليفة المحتمل له في زعامة تنظيم القاعدة

ما زالت ردود الفعل تتوالى حول مقتل أيمن الظواهري زعيم ما يُسمى بتنظيم القاعدة، والذي قامت قوات الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف منزله بصاروح موجه من طائرة مسيرة، وبحسب وكالات الأنباء العالمية فإن هذه العملية تمت الأحد الماضي، ولكن الإعلان عنها كان صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من أغسطس الجاري 2022.

أصداء مقتل أيمن الظواهري

وتم استهداف الظواهري بمنزله الموجود في العاصمة الأفغانية كابول، وأدان المتحدث باسم طالبان هذه العملية التي وصفها بالمخالفة لقانون الأمم المتحدة والإتفاق الذي عقد في 2020 بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وفي أول تعليق للرئيس الأمريكي جو بايدن على مقتل أيمن الظواهري، قال بأن أمريكا لديها القدرة على الوصول إلى الإرهابيين دون أن يكون لها قوات على الأرض.

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ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور البيت الذي قتل فيه أيمن الظواهري، والتي نشرها الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى البكري، والذي أشار إلى أنه من المحتمل أن يكون لدى أمريكا معلومات من أحد المصادر المقربة من الظواهري بمكان تواجده، وخاصةً أن أمريكا رصدت مبلغ 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

كما أشار الإعلامي مصطفى البكري إلى أن سيف العدل، ربما يكون هو خليفة زعيم تنظيم القاعدة، وهو مصري الجنسية ومتواجد الآن في إيران.