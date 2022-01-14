عاجل/ موعد نهائى كأس السوبر الأسبانى والقنوات الناقله

تحدد موعد نهائى كأس السوبر الأسبانى، والذى يُلعب على الأراضى السعودية.

بعد أن تغلب نادى ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-2 فى نصف نهائى كأس السوبر الأسبانى، وذهب نادى ريال مدريد إلى النهائى، ليصعد فى الجانب الأخر نادى أتلتيك بلباو بعد التفوق على نادى أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1.

ويضرب بلباو موعداً مع ريال مدريد فى نهائى كأس السوبر الأسبانى.

وقد يلعب النهائى يوم الأحد الموافق 16-1-2022 على استاد الملك فهد الدولى، فى تمام الساعه التاسعه بتوقيت مكه المكرمه، بينما فى الساعه الثامنه بتوقيت القاهره.

وستزاع المباراة عبر قناة “SSC” الرياضية السعودية، وليس على شبكة قنوات بى أن سبورت القطرية.