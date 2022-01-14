عاجل/ موعد نهائى كأس السوبر الأسبانى والقنوات الناقله
تحدد موعد نهائى كأس السوبر الأسبانى، والذى يُلعب على الأراضى السعودية.
بعد أن تغلب نادى ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-2 فى نصف نهائى كأس السوبر الأسبانى، وذهب نادى ريال مدريد إلى النهائى، ليصعد فى الجانب الأخر نادى أتلتيك بلباو بعد التفوق على نادى أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1.
ويضرب بلباو موعداً مع ريال مدريد فى نهائى كأس السوبر الأسبانى.
وقد يلعب النهائى يوم الأحد الموافق 16-1-2022 على استاد الملك فهد الدولى، فى تمام الساعه التاسعه بتوقيت مكه المكرمه، بينما فى الساعه الثامنه بتوقيت القاهره.
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وستزاع المباراة عبر قناة “SSC” الرياضية السعودية، وليس على شبكة قنوات بى أن سبورت القطرية.