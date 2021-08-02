عاجل| صدمة في تركيا بعد إعلان جهة مسؤوليتها عن حرائق الغابات الرهيبة

لا حديث في تركيا إلا عن حرائق الغابات في 4 ولايات التي التهمت الكثير من الأشجار والنباتات داخل المدن السياحية والتي كانت مقصدا هاما للكثير من السياح خلال الفترة الماضية.

وتعهدت الحكومة التركية بتعويض جميع المتضررين من حرائق الغابات التي التهمت الكثير من أموال المستثمرين خاصة الصغار والذين كانوا يعيشون من الاستثمار في مجال السياحة هناك.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه تضامنها مع الحكومة التركية بشأن حرائق الغابات التي تواكبت مع سلسلة من الفياضانات التي ضربت أوروبا بسبب تداعيات الاحتباس الحراري وذوبان الجليد في المناطق الثلجية بفضل ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

ومن جهتها أعلنت جماعة “أبناء النار” مسؤوليتها عن الحرائق التي التهمت الغابات في تركيا وذلك بناء على تقرير صحفي نشرته صحيفة “يني شفق” التركية.

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وتعد جماعة “أبناء النار” منتمية إلى حزب العمل الكردستاني المحظور عمله في تركيا وهو ما تسبب في صدمة للمواطنين خاصة أن الأسلوب ينتمي إلى أساليب الأرض المحروقة.

ونشرت حسابات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الحزب المحظور عمله يؤكد أن الحكومة التركية لا تعرف لغة أخرى سوى النيران لذا جرى تركيعه وهو ما زاد من الضغوطات بين المواطنين الأتراك بشأن ضرورة الانتقام من تلك الأعمال التخريبية التي تضر البيئة أيضا قبل أن تضر الاقتصاد التركي والعاملين في مجال السياحة.