زلزال عنيف يضرب إندونيسيا.. عاجل

شهدت الساعات القليلة الماضية حدوث زلزالًا عنيفًا في إندونيسيا بقوة 6.0 ريختر، مما جعل هناك قلقًا وتخوفًا من تأثير ذلك على البنية التحتية للبلاد.

جاء زلزال إندونيسيا خلال اللحظات الماضية، حيث كان هناك زلزالًا عنيفًا وقويًا ضرب تايوان، خلال الأيام الماضية، والذي يعد الأعنف التي شهدته البلاد منذ 25 عامًا.

زلزال جديد يضرب إندونيسيا M6.0.. منطقة بابوا غينيا الجديدة من الواضح أن المنطقة بأكملها المحيطة بتايوان (والتي تمتد منها) قد تغيرت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية. pic.twitter.com/MvoFZhNa6e — anna⚜🦅🇮🇶🇺🇸⚜ (@annan_85) April 9, 2024

ويسيطر القلق على المسؤولين في إندونيسيا، حيث يمتلكهم تخوف من تأثير الزلزال على البنية التحتية للبلاد خلال الفترة المقبلة.

وكشفت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية عن أن الزلزال جاء في منطقة تانجاموس بمقاطعة لامبونج جنوب جزيرة سومطرة غرب.

#إندونيسيا 🇮🇩 تؤثر الفيضانات الخطيرة على منطقة بانجيل في مقاطعة باسوروان، مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا. pic.twitter.com/AeZO8YWgKl — Saif_CH (@saif_SH45) April 9, 2024

بينما شددت وكالة أنباء “آنتارا” الإندونيسية أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 149 كيلو متر جنوب غرب المنطقة وعلى عمق 64 كيلو متر.

زلزال جديد يضرب إندونيسيا M6.0.. منطقة بابوا غينيا الجديدة pic.twitter.com/5zFinCirUU — صہنہأئعہ ألمہعہروفہ (@alm_snay1418) April 9, 2024

وأشارت إلى أن الأهالي شعروا بقوة الزلزال في تنجاموس وعدد من المناطق الأخرى، حيث تضمن مناطق؛ كروي فى منطقة بيسيسير بارات، وتانجونج كارانج في مدينة بندرلامبونج.

مابعد زلزال إندونيسيا الاحتمالات الواردة والله اعلم قد نشهد هزات اخرى او زلزال حول مركز الزلزال نفسه او عبر انتقال الطاقة الزلزالية نحو الفلبين اليابان تايوان بابوا غينيا الجديدة جزيرة سليمان كاليدونياالجديدة ساموا الأمريكية جزيرة هاواي نيوزلندا أستراليا تيمور الشرقية يتبع pic.twitter.com/7kO3aItvxf — راصد الزلازل والبراكين 2024 (@Hgffkk6) April 9, 2024

كما نبه البيان لضرورة التواجد في حالة تأهب تام خلال الفترة المقبلة، حيث لم تكشف أي تقارير عن وقوع ضحايا حتى هذه اللحظة.