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زلزال عنيف يضرب إندونيسيا.. عاجل

أحمد علي

شهدت الساعات القليلة الماضية حدوث زلزالًا عنيفًا في إندونيسيا بقوة 6.0 ريختر، مما جعل هناك قلقًا وتخوفًا من تأثير ذلك على البنية التحتية للبلاد.

جاء زلزال إندونيسيا خلال اللحظات الماضية، حيث كان هناك زلزالًا عنيفًا وقويًا ضرب تايوان، خلال الأيام الماضية، والذي يعد الأعنف التي شهدته البلاد منذ 25 عامًا.

 

ويسيطر القلق على المسؤولين في إندونيسيا، حيث يمتلكهم تخوف من تأثير الزلزال على البنية التحتية للبلاد خلال الفترة المقبلة.

وكشفت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية عن أن الزلزال جاء في منطقة تانجاموس بمقاطعة لامبونج جنوب جزيرة سومطرة غرب.

بينما شددت وكالة أنباء “آنتارا” الإندونيسية أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 149 كيلو متر جنوب غرب المنطقة وعلى عمق 64 كيلو متر.

وأشارت إلى أن الأهالي شعروا بقوة الزلزال في تنجاموس وعدد من المناطق الأخرى، حيث تضمن مناطق؛ كروي فى منطقة بيسيسير بارات، وتانجونج كارانج في مدينة بندرلامبونج.

كما نبه البيان لضرورة التواجد في حالة تأهب تام خلال الفترة المقبلة، حيث لم تكشف أي تقارير عن وقوع ضحايا حتى هذه اللحظة.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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