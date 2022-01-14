رسمياً: كيميتش أفضل لاعب ألمانى فى عام 2021

حصل لاعب خط الوسط الألمانى جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ على أفضل لاعب ألمانى فى عام 2022.

بعد تصويت الجماهير الألمانيه لكيميتش، أعلن اليوم الأتحاد الألمانى على أن كيميتش أفضل لاعب ألمانى.

بعد الأداء الرائع الذى قدمه النجم الألمانى “جوشوا كيميتش” حصل على هذه الجائزه بجدارة.

ويعتبر كيميتش من أهم العناصر اتى يتم الأعتماد عليها بشكل رسمى من جانب فريق بايرن ميونخ والمنتخب الألمانى منذ عدة سنوات.

وفى أخر 4 سنوات يعتبر النجم الألمانى من أفضل لاعيبين خط الوسط فى العالم، من الاداء الذى يقدمه اللاعب.